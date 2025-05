Dove vedere Catanzaro-Cesena in tv? Dazn o Sky, orario

Catanzaro-Cesena, l'orario

Catanzaro-Cesena verrà disputata oggi, sabato 17 maggio, alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Dove vedere Catanzaro-Cesena in diretta tv

Catanzaro-Cesena sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per i clienti Sky che hanno attivato o intendono attivare l'opzione canali DAZN all'interno del proprio abbonamento.

Dove vedere Catanzaro-Cesena in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Catanzaro-Cesena anche in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.