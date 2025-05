Juve Stabia-Palermo diretta: segui la sfida playoff di Serie B

Aggiorna

Si entra nel vivo dei playoff in Serie B. In occasione del turno preliminare, la Juve Stabia ospita il Palermo allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. Sfida in gara unica, con le vespe che hanno a disposizione due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season. In palio le semifinali con la Cremonese di Giovanni Stroppa. Calcio d'inizio previsto per le ore 19:30: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:12 38' - Esterno della rete per Pohjanpalo Si fa vedere il Palermo: Brunori controlla in area di rigore spalle alla porta, Pohjanpalo subentra e praticamente dalla linea di fondo tenta il tiro, che colpisce però l'esterno della rete. 20:10 37' - Colpo di testa di Ruggero: fuori Continua a farsi vedere la Juve Stabia: la punizione di Mosti dalla sinistra trova Ruggero. Il colpo di testa del numero 4 termina fuori. 20:09 35' - Candellone spreca a porta vuota Errore incredibile di Candellone! Calcio d'angolo Juve Stabia: Pierobon trova Piscopo che colpisce di testa e costringe Audero a una grande parata. Sulla respinta, a porta vuota, Candellone tira alto. 20:08 33' - Baniya salva su Candellone Azione pericolosa dalla sinistra della Juve Stabia. Rocchetti crossa, Candellone colpisce in stirata: la conclusione è respinta da Baniya. 20:04 30' - Thiam para su Brunori Calcio d'angolo battuto corto dal Palermo. Blin appoggia per Brunori, che entra in area di rigore e calcia. Blocca Thiam.

20:03 29' - Palo di Floriani Mussolini! Palo per la Juve Stabia! Lancio di Mosti per Floriani Mussolini che controlla il pallone sulla destra, entra in area e calcia. Il tiro si stampa sul palo alla sinistra di Audero. 20:02 28' - Primo cambio per Pagliuca: entra Rocchetti Non ce la fa Fortini. Pagliuca è costretto al primo cambio e inserisce Yuri Rocchetti. 20:01 26' - A terra Fortini Dopo una corsa palla al piede terminata con il pallone sul fondo. Fortini si accascia in campo, toccandosi il basso ventre. 19:57 23' - Thiam blocca su Di Francesco Di Francesco parte dalla sinistra, si accentra e tenta il tiro a giro sul secondo palo con il destro. Blocca Thiam. 19:57 20' - Blin a terra dolorante Dopo un contrasto tra Blin e Ruggero, vicino alla bandierina sul lato sinistro del campo vicino alla porta di Audero, resta a terra il centrocampista rosanero. Interviene lo staff medico in campo. 19:52 18' - Angolo per la Juve Stabia: respinge Pohjanpalo Gran chiusura di Di Francesco in copertura su Floriani Mussolini. Tiro dalla bandierina per la Juve Stabia. Sul cross conseguente, è Pohjanpalo di testa a respingere. 19:50 16' - Ruggero chiude Pohjanpalo Ruggero nuovamente decisivo: prima chiude al limite dell'area di rigore su Pierozzi, poi in scivolata blocca Pohjanpalo. 19:46 12' - Il var decreta: niente rigore Non ci sarà calcio di rigore per il Palermo. Questa la decisione del var in seguito al contatto tra Floriani Mussolini e Di Francesco. 19:45 11' - Il Palermo reclama un calcio di rigore Proteste per il Palermo. Sugli sviluppi di un'azione offensiva, Di Francesco casca in area di rigore dopo un contrasto con Floriani Mussolini. 19:44 10' - Di Francesco sbaglia il cross Si fa vedere il Palermo. Sviluppa dell'azione sulla sinistra che porta Di Francesco al cross con il sinistro, lungo però. 19:40 6' - Ruggero chiude su Brunori Contropiede Palermo. Brunori attacca dalla sinistra, punta Ruggero e calcia con il sinistro. Il difensore respinge in scivolata. 19:38 4' - Prima conclusione di Adorante Sugli sviluppi della punizione, dopo la respinta della difesa del Palermo Piscopo crossa di nuovo dalla sinistra. Il colpo di testa di Adorante termina fuori rispetto alla porta di Audero.



19:37 3' - Di Francesco stende Floriani Mussolini Juve Stabia in avanti. Floriani Mussolini controlla sulla destra un lancio di Bellich dalla difesa e va via a Di Francesco. L'esterno rosanero stende l'avversario vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Punizione per la Juve Stabia 19:35 1' - Pohjanpalo tenta la finta in area. Respinge la difesa Palermo subito in avanti. Pohjanpalo tenta la giocata in area al limite dell'area di rigore. Respinge la difesa. 19:33 Fischia Di Bello! Inizia Juve Stabia-Palermo Inizia la partita. 19:29 Squadre in campo! Entrano in campo Juve Stabia e Palermo. Manca sempre meno all'inizio di Juve Stabia-Palermo. 19:20 Palermo "bestia nera" della Juve Stabia al Menti In entrambe le sfide esterne affrontate con la Juve Stabia in Serie B, il Palermo ha segnato ben tre gol: successo per 3-0 il 10 marzo 2014, nel primo precedente al "Menti", e per 3-1 nella gara d'andata della regular season 2024/25. 19:10 Catanzaro in semifinale playoff, Cesena eliminato Nell'altra sfida valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B, il Catanzaro ha eliminato il Cesena. Decisiva la rete di Pietro Iemmello. I calabresi affronteranno lo Spezia di D'Angelo in semifinale. I NUMERI DEL MATCH 19:00 Juve Stabia, mai lo stesso risultato due volte di fila nel finale di campionato La Juve Stabia di Guido Pagliuca ha chiuso la regular season senza mai ripetere due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sette gare disputate, collezionando due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il campionato si è chiuso con il pari a reti bianche contro la Sampdoria di Evani, che ha sancito la retrocessione in Serie C dei blucerchiati. 18:51 Palermo terza squadra per tiri tentati in Serie B Il Palermo è la terza squadra della Serie B per tiri tentati nella stagione regolare: sono 566 i tentativi effettuati dai calciatori di Alessio Dionisi, meno solo di Spezia (607) e Cremonese (597). La Juve Stabia di Guido Pagliuca, invece, è ultima in questa speciale classifica, come testimoniano le 394 conclusioni totali. Ben 172 in meno rispetto al dato registrato dai rosanero. 18:41 Adorante quarto miglior marcatore della Serie B Andrea Adorante è il quarto miglior marcatore della regular season 2024/25, grazie alle 15 reti realizzate nell'arco del campionato. Ha chiuso la sua stagione alle spalle di Laurienté, Pio Esposito e Iemmello, distinguendosi per aver segnato ben nove gol allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare, dove la Juve Stabia ha costruito il suo quinto posto. Inoltre, il classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell'Inter ha partecipato a sette reti nelle ultime nove gare casalinghe di campionato, mettendo a referto sei reti e un assist. 18:35 Riflettori puntati su Pohjanpalo Tra Serie A e Serie B, Joel Pohjanpalo è uno dei due giocatori ad aver segnato almeno 50 gol nelle ultime tre annate, a partire dalla stagione 2022/23: 57 per Lautaro Martinez, 56 per il centravanti finlandese, di cui 50 in cadetteria. Tutti realizzati nell'arco della regular season). Acquistato dal Palermo nell'ultima sessione di mercato, l'ex Venezia ha messo a segno nove reti nelle prime nove presenze in rosanero, per poi rimanere a secco nelle successive cinque apparizioni.

18:32 Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Palermo Le scelte ufficiali di Pagliuca e Dionisi: JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Pierobon, Mosti, Fortini; Piscopo; Adorante, Candellone. All. G. Pagliuca. PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All. A. Dionisi. 18:30 Juve Stabia, prima partita in post season in Serie B La Juve Stabia di Guido Pagliuca, che ha chiuso la sua stagione regolare con lo 0-0 contro la Sampdoria di Evani, affronta per la prima volta una gara in post season in Serie B. La quinta forza della cadetteria avrà di fronte il Palermo di Alessio Dionisi, reduce dal pari con la Carrarese (1-1) nella 38esima ed ultima giornata della regular season, andata in scena martedì scorso. I rosanero hanno vinto due delle ultime quattro trasferte, dopo aver portato a casa un solo successo nelle precedenti dieci gare esterne. Al "Menti" si sfidano oggi la quinta e l'ottava forza del campionato cadetto. Stadio Romeo Menti - Castellammare di Stabia

