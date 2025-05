Inizia la corsa alla promozione in Serie A con il primo turno dei play-off di Serie B , che vede subito premiato il Catanzaro , qualificato in semifinale con lo Spezia dopo il successo di misura sul Cesena . Una vittoria meritata per i giallorossi calabresi, che hanno però rischiato grosso prima di vincere il match dei quarti con i romagnoli.

Catanzaro-Cesena 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Pigliacelli decisivo come Iemmello

In un match chiaramente condizionato dall'importanza della posta in palio, la svolta arriva in avvio di ripresa, con il rigore per i romagnoli calciato da Shpendi e intercettato da Pigliacelli. Un pericolo scampato che rianima i calabresi, nuovamente propositivi e che di lì a poco trovano il gol partita e qualificiazione con l'inzuccata di Iemmello. Catanzaro che ritroverà lo Spezia in semifinale.