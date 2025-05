Cremonese-Spezia, finale playoff di Serie B. Dove vederla in tv, Dazn o Sky, orario

La finale playoff di Serie B è Cremonese-Spezia, rispettivamente quarta e terza in classifica al termine della stagione regolare. I grigiorossi hanno eliminato la Juve Stabia in semifinale (ko 2-1 all'andata, vittoria per 3-0 al ritorno); i bianconeri hanno avuto la megliod del Catanzaro (successo per 2-0 all'andata e per 2-1 al ritorno). Il primo atto del doppio confronto si giocherà allo Zini di Cremona giovedì 29 maggio, alle 20:30; il secondo al Picco di La Spezia (domenica 1 giugno, ore 20:30). In caso di parità di reti nel totale delle due gare è promossa in Serie A la miglior classificata: non sono previsti supplementari e rigori.