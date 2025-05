Spezia in finale playoff Serie B: Aurelio e Wisniewski eliminano il Catanzaro

Lo Spezia concede il bis, batte il Catanzaro anche nel ritorno della semifinale playoff di Serie B e vola in finale dove affronterà la Cremonese ( tris alla Juve Stabia dopo il ko per 2-1 all'andata).

Cassandro accende il Catanzaro, Aurelio firma il pari dello Spezia

I liguri staccano il pass per andarsi a giocare il ritorno in Serie A al termine di un match stappato al 31' da Cassandro, pronto ad alimentare le chance di rimonta dei calabresi dopo la sconfitta per 2-0 al Ceravolo nel primo atto nel doppio confronto: punizione di Pompetti respinta da Gori e tap-in vincente. Il pareggio arriva cinque minuti più tardi: Aurelio sfrutta al meglio un cross tagliato da destra di Kouda e una respinta tutt'altro che impeccabile di Pigliacelli.

Decide Wisniewski: Spezia-Catanzaro 2-1

Al riposo in parità, lo Spezia trova il vantaggio al 61' con Wisniewski: perfetta la spizzata su punizione di Francesco Pio Esposito. Il gol smorza le velleità di impresa degli uomini di Caserta, la girandola delle sostituzioni contribuisce a far scorrere il cronometro verso il triplice fischio finale. All'86' Catanzaro in dieci: espulso Biasci per una manata a Hristov. Spezia in finale, Catanzaro eliminato.