Cremonese-Spezia, finale playoff di Serie B. Dove vederla in tv, Dazn o Sky, orario

Dopo aver eliminato Juve Stabia e Catanzaro in semifinale, Cremonese e Spezia si apprestano ad affrontare la gara d'andata della finale playoff di Serie B. In palio il salto di categoria, con i bianconeri di Luca D'Angelo che possono vantare un piccolo grande vantaggio acquisito al termine della regular season: in caso di parità in termini di differenza reti nel doppio confronto, la squadra di Stroppa resterebbe in cadetteria e i liguri volerebbero in A. Riflettori puntati sul "Mudo" Vazquez e sul talento di Francesco Pio Esposito.