Allo stadio "Zini" di Cremona, vincono le difese di Giovanni Stroppa e Luca D'Angelo. Cremonese e Spezia non vanno oltre lo 0-0 al termine dei primi 90 minuti del doppio confronto valido per la finale playoff di Serie B. In palio la promozione in A, con i bianconeri che adesso avranno a disposizione due risultati su tre per centrare il salto di categoria, in virtù del miglior piazzamento conquistato nella regular season. Appuntamento a domenica prossima per la gara di ritorno, in programma allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia alle ore 20:30. Rivivi la partita d'andata su Il Corriere dello Sport - Stadio .

22:32

Tutti i numeri di Cremonese-Spezia

22:29

Triplice fischio allo "Zini", Cremonese-Spezia finisce 0-0

Pairetto decreta la fine delle ostilità. È 0-0 allo "Zini" tra Cremonese e Spezia, discorso Serie A rinviato al "Picco".

22:27

90+5' - Gioco di nuovo fermo, Hristov a terra

Contrasto De Luca-Hristov nei 16 metri dello Spezia, Pairetto ferma il gioco e allunga ancora il recupero.

22:25

90+3' - Punizione di Gelli, ma gioco fermo per un contrasto in area

Punizione dalla destra di Gelli, ma tutto fermo per un lieve colpo al viso incassato da Salvatore Esposito. Pairetto ha aggiunto un altro minuto di recupero, si giocherà fino al 95'.

22:22

90' - Quattro minuti di recupero

Pairetto concede quattro minuti di recupero allo "Zini".

22:21

89' - Inserimento di Valoti

Inserimento di Valoti all'interno dell'area di rigore dello Spezia, ma il centrocampista della Cremonese non riesce ad essere preciso con il suo colpo di testa. Palla che scivola sul fondo.

22:15

84' - Doppio cambio per lo Spezia

D'Angelo inserisce Reca e Falcinelli, che subentrano al posto di Aurelio e Cassata.

22:12

Rush finale a Cremona, tutte le statistiche in tempo reale

22:08

76' - Triplo cambio per la Cremonese: esce Vazquez

Stroppa utilizza l'ultimo slot a disposizione: fuori Vazquez, Azzi e Barbieri, dentro Valoti, Pickel e Zanimacchia.

22:06

74' - Johnsen si divora il gol

Clamorosa palla gol per la Cremonese, che va ad un passo dal vantaggio con Johnsen, che spreca tutto a pochi metri dalla porta di Gori. Bello il traversone di Collocolo, ma grave l'errore dell'ex Venezia.

22:05

73' - Giallo per Collocolo

Ammonito anche Collocolo, che ferma la ripartenza di Kouda.

22:04

72' - Destro dalla distanza di Collocolo

Ci prova anche Collocolo, che va lontano dal bersaglio grosso. Il suo destro si alza.

22:01

70' - Cambi per lo Spezia: entrano Kouda e Salvatore Esposito

Attinge dalla panchina anche Luca D'Angelo: fuori Di Serio e Bandinelli, dentro Kouda e Salvatore Esposito.

21:59

67' - Punizione pericolosa di Gelli

Destro a giro di Gelli, che dal limite dell'area non riesce a trasformare un'interessante punizione conquistata da Johnsen. Palla che non si abbassa per tempo, ma Gori era sulla traiettoria.

21:56

64' - Destro di Azzi

Buona trama offensiva della Cremonese, che apre il gioco con Johnsen e poi arriva al cross dalla destra, fino alla conclusione finale di Azzi. Tiro impreciso, palla alta.

21:51

59' - Ammonito Cassata

Spende un giallo Cassata, che ferma con le cattive Antov. Trattenuta punita da Pairetto con un'ammonizione.

21:49

57' - Fuori Vandeputte, dentro De Luca

Secondo cambio per la Cremonese, che richiama in panchina Vandeputte e inserisce De Luca.

21:45

53' - Bel tentativo di Vazquez, para Gori

Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Vandeputte, arriva la conclusione al volo di Vazquez, che colpisce benissimo la sfera ma non spaventa Gori. Tiro troppo centrale per far male al portiere dello Spezia.

21:41

49' - Pairetto all'on field review: Bandinelli soltanto ammonito

Spezia di nuovo in undici! Il rosso precedentemente estratto da Pairetto diventa un cartellino giallo. Decisiva l'on field review.

21:40

48' - Espulso Bandinelli! Spezia in dieci uomini, attesa per il Var

Rosso per Bandinelli, colpo a Collocolo in mezzo al campo. Var al lavoro.

21:37

46' - Via alla ripresa di Cremonese-Spezia

Si riparte! Via ai secondi 45 minuti di Cremonese-Spezia.

21:36

Aurelio al rientro in campo: "C'è rammarico per il gol"

Aurelio a DAZN al rientro in campo, dopo il gol annullato al 15': "Il rammarico c'è, però stiamo facendo una grande partita e dobbiamo fare altri 45 minuti a fuoco. Noi ci mettiamo tutti noi stessi, poi vedremo come andrà a finire".

21:30

Gol annullato ad Aurelio: il motivo

Pairetto prima convalida il gol di Aurelio, poi lo annulla con l'ausilio del Var, ma senza on field review. Il motivo? Sul cross di Francesco Pio Esposito, l'esterno mancino dello Spezia calcia addosso a Fulignati e poi tocca il pallone con la mano, un attimo prima di depositarlo in rete. C'è immediatezza, perché il fallo di mano arriva al momento della conclusione senza cambio di possesso. Un'irregolarità oggettiva, che non necessita di OFR.

21:23

Tutti i numeri di Cremonese-Spezia in tempo reale

21:21

45+3' - Duplice fischio allo "Zini"

Si chiudono i primi 45 minuti allo "Zini": è 0-0 tra Cremonese e Spezia all'intervallo.

21:18

45+1' - Palla gol Cremonese, Bandinelli salva lo Spezia

Salvataggio clamoroso di Bandinelli sulla conclusione a botta sicura di Collocolo, sugli sviluppi di un calcio piazzato per la Cremonese. Si resta sullo 0-0, ma grande occasione per i padroni di casa.

21:18

45' - Giallo per Nagy. Concessi tre minuti di recupero

Ammonito Nagy, fallo tattico su Gelli. Extra-time allo "Zini" di Cremona: si giocherà per altri tre minuti.

21:15

43' - Spezia in avanti, punizione non sfruttata

Punizione di Bandinelli all'altezza della trequarti offensiva, ma nessuno dei compagni riesce a deviare verso la porta di Fulignati. Recupera palla la Cremonese.

21:07

35' - Castagnetti alza bandiera bianca, dentro Gelli

Problema per Castagnetti, capitano della Cremonese che ha chiesto il cambio alla panchina di Stroppa. Continui giramenti di testa dopo lo scontro aereo con Antov a inizio partita. Dentro Gelli.

21:05

33' - Problema al ginocchio destro per Esposito

Botta al ginocchio per Francesco Pio Esposito, rimasto a terra per circa un minuto dopo uno scontro con il diretto avversario. Il gioco può riprendere.

21:01

29' - Gori non si fa beffare da Azzi

Cross sporco di Azzi, che costringe Gori a deviare il pallone in angolo. Sul corner successivo, Johnsen riesce solo a toccare, ma la sfera è di nuovo preda dell'estremo difensore dello Spezia.

20:58

26' - Giallo per Azzi

Ammonito per proteste Azzi, che avrebbe voluto il giallo per Elia per un fallo precedente.

20:56

24' - Ancora Spezia in avanti

Dopo la brutta punizione di Castagnetti, lo Spezia riparte e cerca di rendersi pericoloso sull'asse Aurelio-Bandinelli. Il traversone dell'ex Empoli, però, è facile preda di Fulignati.

20:52

20' - La Cremonese abbassa il ritmo

La Cremonese capisce il momento e tende ad abbassare i ritmi del match, complice uno Spezia molto aggressivo.

20:47

16' - Annullato il gol di Aurelio, fallo di mano ravvisato dal Var

Spezia avanti al quarto d'ora del primo tempo grazie alla zampata vincente di Aurelio, ma tutto viene vanificato dal Var. Decisivo il fallo di mano ravvisato prima del tap-in vincente dell'esterno dello Spezia. Pairetto annulla la rete del possibile 1-0 bianconero.

20:44

11' - Ci prova Vazquez

Vazquez vince un rimpallo al limite dell'area dello Spezia e prova a calciare con il sinistro. Non colpisce bene la sfera e non centra lo specchio della porta di Gori.

20:41

9' - Prima iniziativa della Cremonese

Palla recuperata da Azzi, filtrante per Johnsen, che si lancia in profondità ma parte con qualche attimo d'anticipo. Posizione di off-side segnalata dal secondo assistente di Pairetto.

20:39

7' - Ammonito Antov

Fallo di Antov su Elia, colpito al volto dal braccio destro del difensore della Cremonese. È lui il primo ammonito del match.

20:37

5' - Cassata a terra, medicato dallo staff dello Spezia

Brutto colpo anche per Cassata, dopo un contrasto in mezzo al campo. Dentro lo staff medico dello Spezia, che accompagna fuori il centrocampista bianconero. Solo una contusione, allarme rientrato, come nel caso di Castagnetti.

20:35

2' - Prende un colpo Castagnetti, scontro con Antov

Scontro aereo fortuito tra compagni di squadra in mezzo al campo: protagonisti Castagnetti e Antov, con il capitano della Cremonese costretto a lasciare temporaneamente il terreno di gioco insieme allo staff medico.

20:33

1' - È iniziata Cremonese-Spezia

Fischia Pairetto, si parte! È iniziata Cremonese-Spezia.

20:31

Sorteggio tra i due capitani, tutto pronto allo "Zini"

Castagnetti e Hristov al sorteggio con l'arbitro Pairetto, designato per questa finale d'andata dei playoff di Serie B. Tutto pronto allo "Zini".

20:28

Inno di Mameli a Cremona

Allo "Zini" di Cremona è il momento dell'inno di Mameli, suonato dalla violinista Aurelia Macovei. Intanto, coreografia grigiorossa in Curva Sud.

20:27

Squadre in campo, grande entusiasmo allo "Zini"

Cremonese e Spezia fanno il loro ingresso in campo allo "Zini", che oggi ospita il pubblico delle grandi occasioni. Più di 13.500 spettatori presenti, di cui 2.403 tifosi liguri nel settore ospiti.

20:24

Ravanelli out, il difensore non va nemmeno in panchina

Luca Ravanelli, atteso tra i titolari alla vigilia, non andrà nemmeno in panchina a causa di un'appendicite acuta, come comunicato dalla stessa Cremonese sul proprio sito ufficiale: "Luca Ravanelli non prenderà parte alla sfida di questa sera tra Spezia e Cremonese, finale di andata dei playoff di Serie BKT 2024-25, a causa di un’appendicite acuta. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad operazione chirurgica presso il Poliambulanza di Brescia e inizierà l’iter riabilitativo previsto".

20:20

Cremonese, può esserci una prima volta in questa stagione

La Cremonese, dopo il successo contro la Juve Stabia, potrebbe conquistare due successi interni di fila per la prima volta in questa stagione di Serie B. L’ultima occasione in cui i grigiorossi ci sono riusciti risale al maggio 2024 (tre in quel caso, contro Pisa, Cittadella e Catanzaro). Inoltre, la squadra lombarda non colleziona due clean sheet di fila allo "Zini" in una singola annata in cadetteria dal periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024 (sei in quel caso).

20:15

Stroppa: "Percorso straordinario, c'è un secondo tempo a La Spezia"

Così Stroppa a DAZN a pochi minuti da Cremonese-Spezia: "Non passa niente da questa partita, perché c'è il secondo tempo da giocare a La Spezia. Spero che sia condizionante la gara di stasera ovviamente, si cerca di fare risultato pieno, ma affrontiamo una squadra fortissima. Vediamo come arriviamo alla gara di domenica. L'attacco? Non cambia per noi giocare con Johnsen o De Luca, chiaro che cambiano le caratteristiche. Chiediamo ai quinti e alle mezzali di andare a fare i centravanti quando si libera quello spazio lì. Johnsen dovrà essere solo bravo a sfruttare le occasioni che riuscieremo a dargli. Non siamo una squadra che fa calcoli, abbiamo cercato dall'inizio di fare risultato sempre. Non so quello che succederà stasera, né tantomeno quello che succederà a Spezia domenica prossima. Abbiamo fatto un percorso straordinario, abbiamo già giocato una finale playoff, che avremmo anche meritato di portare a casa. Non ci siamo riusciti, ma ci siamo rimboccati le maniche e siamo di nuovo qui a giocarcela. Bellissimo lo Zini così".

20:10

D'Angelo: "Serve fare un altro pezzo di strada importante"

Così Luca D'Angelo ai microfoni di DAZN: "Stroppa? L'ho visto prima, ci siamo salutati normalmente. Noi abbiamo fatto un grande campionato, ora serve fare un altro pezzo di strada importante. Cercheremo di fare la nostra solita partita, penseremo ai 90 se ci sarà possibile, perché questa è la nostra caratteristica. I diffidati? Non ci penso, anche perché abbiamo purtroppo tanta gente fuori. Oggi abbiamo schierato la formazione più idonea, non credo che i ragazzi penseranno alla diffida. Non si fanno calcoli. Salvatore Esposito e Lapadula? Una parte di partita la potrebbero disputare".

20:08

Bandinelli a DAZN: "Saranno due belle finali"

Queste le parole di Bandinelli a DAZN: "Sia noi che la Cremonese siamo due squadre molto forti, saranno due belle finali oggi e domenica".

20:07

Ceccherini a DAZN: "Tanto entusiasmo, la testa fa la differenza"

Così Ceccherini nel pre gara di Cremonese-Spezia: "Di testa c'è tanto entusiasmo, perché abbiamo fatto una bella partita con la Juve Stabia, ribaltandola davanti al nostro pubblico - ha detto il difensore della Cremonese -. Grossa iniezione di fiducia per noi. Di gambe bene, perché in queste partite è sempre la testa a fare la differenza".

20:00

I giocatori a disposizione di D'Angelo

Lo Spezia potrà attingere da una panchina formata dal secondo portiere Chichizola, seguito da Reca, Kouda, Giorgeschi, Ferrer, Benvenuto, S. Esposito, Candelari, Djankpata, Falcinelli, Colak e, infine, Gianluca Lapadula. Quest'ultimo, ha perso il ballottaggio con Di Serio per una maglia al fianco di Francesco Pio Esposito.

19:58

La panchina di Stroppa

A disposizione di Giovanni Stroppa ci saranno Moretti, Pickel, Valoti, Gelli, Majer, Zanimacchia, De Luca, Bonazzoli e Nasti, oltre ai due portieri Drago e Tannander.

19:50

Vandeputte, l'arma in più della Cremonese

Jari Vandeputte, in questa stagione, ha messo a referto la bellezza di cinque reti e 14 assist. L'ex Catanzaro potrebbe diventare il primo giocatore a partecipare ad almeno 20 gol nelle ultime due stagioni in Serie B. 23 quelli a cui prese parte con il Catanzaro nell'annata 2023/24. Numeri importanti per un giocatore che raggiunse già la semifinale playoff con i calabresi, appena 12 mesi fa.

19:40

Riflettori puntati su Francesco Pio Esposito

Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter, sta continuando a fare le fortune dello Spezia di Luca D'Angelo. Il ragazzo originario di Castellammare di Stabia ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle ultime quattro presenze in Serie B, mettendo a referto tre gol e un assist. Potrebbe diventare il terzo giocatore nato dal 2005 in avanti a essere direttamente coinvolto in almeno una marcatura per più gare di fila in questa stagione, considerando i top cinque campionati europei e le relative serie minori. Sarebbe alle spalle solo di Lamine Yamal (Barcellona, sei tra agosto e settembre 2024) ed Eli Kroupi (Lorient, sei tra marzo e aprile scorsi). Quest'anno, con lo Spezia, il più piccolo dei fratelli Esposito ha realizzato un totale di 18 gol, di cui uno in questi playoff. Peraltro, su calcio di punizione.

19:33

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Spezia

Queste le scelte ufficiali di Stroppa e D'Angelo:

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ceccherini, Antov; Barbieri, Castagnetti, Collocolo, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. Allenatore: Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wiśniewski, Hristov, Mateju; Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio; P. Esposito, Di Serio. Allenatore: D’Angelo.

19:30

Seconda finale playoff in Serie B per entrambe le squadre

Seconda finale playoff in Serie B per Cremonese e Spezia: i grigiorossi sono stati eliminati dal Venezia proprio nella scorsa stagione, pareggiando 0-0 all’andata e perdendo di misura al ritorno, mentre i bianconeri hanno conquistato la promozione contro il Frosinone nell’ultimo atto della post season 2019/20 grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Dopo la parità in termini di differenza reti, infatti, furono i liguri a staccare il pass per la massima serie (doppio 1-0 tra andata e ritorno).

19:28

Cremonese-Spezia, in finale le due favorite di questi playoff

Allo stadio "Zini" di Cremona si sfidano la terza e la quarta forza della regular season di Serie B. Lo Spezia di Luca D'Angelo ha chiuso il suo campionato con 66 punti all'attivo, cinque in più della Cremonese di Giovanni Stroppa (61). In questi playoff, i bianconeri hanno eliminato il Catanzaro di Fabio Caserta, vincendo sia all'andata che al ritorno, mentre i grigiorossi sono riusciti a ribaltare lo svantaggio accumulato al "Menti" di Castellammare, battendo la Juve Stabia tra le mura amiche con un secco 3-0.

Stadio Zini - Cremona