Serie B Mondiale: per Palermo e Bari ci sono Inzaghi e Nesta

BARI - Alessandro Nesta è stato lunedì a pranzo col presidente Luigi De Laurentiis , ma per la firma si è preso due giorni. Ignazio Abete è l’outsider, tornato alla ribalta nelle ultime ore con il valzer delle panchine. Magalini lo ha bloccato in tempo dopo aver visto sfumare Andrea Sottil ormai destinato al Modena. Non è un vero “piano b”.

De Laurentiis-Nesta, l’incontro

Il presidente De Laurentiis è sceso in campo in prima persona offrendo a Nesta di guidare il cambiamento. Un full immersion durato quattro, cinque ore, per conoscersi, valutare ogni cosa con la prospettiva per Alessandro Nesta di cimentarsi, dopo la sua prima infelice stagione in A col Monza con un altra esperienza e un altro futuro in una piazza ambiziosa. C è un popolo in attesa dopo l’ultimo disastroso mese del campionato, il presidente De Laurentiis lo sa, e ha deciso di stringere sul tecnico romano. E’ il momento delle decisioni ripartendo da un disegno tecnico e contabile sostenibile che non può prescindere dall’obiettivo playoff, miseramente fallito nell’ultima stagione.

Bari, un biennale per Nesta

Un Bari partito in pressing su Nesta dopo i primi contatti di Magalini e Di Cesare che hanno dato il via all’apertura della trattativa. Un progetto pienamente condiviso col presidente ma ora occorre la disponibilità di Nesta. Sul piatto l’offerta di un contratto biennale con programmi, budget e prospettive future. Il tecnico è assistito dal suo agente Ramadani col quale c’è già un discorso aperto per dare a Nesta la possibilità di sedersi sulla panchina biancorossa. Il tecnico però sarebbe tentato dall’idea di tornare ad allenare all’estero avendo ricevuto un paio di offerte molto importanti che gli permetterebbero di restare vicino a Miami, città dove risiede la famiglia.

Bari, il primo colpo

Nesta troverebbe a Bari però una gradita sorpresa: il portiere Bardi svincolato dalla Reggiana che aveva avuto alle sue dipendenze anche a Frosinone con Guido Angelozzi. Francesco Bardi, 68 presenze con la Reggiana arricchite da due salvezze nel campionato cadetto, vanta 335 partite in carriera, 270 in B. Magalini era sulle piste del trentatreenne portiere livornese, prima di prendere contatto con Nesta, avendolo seguito fin dalle sue apparizioni in A col Chievo Verona, un decennio fa, dopo il debutto a soli 18 anni nel massimo campionato col neopromosso Livorno di Davide Nicola. Bardi, capitano della Reggiana, rappresenta la soluzione ideale per sostituire Boris Radunovic ritornato a Cagliari per fine prestito avendo un altro anno di contratto.