Baldini, intervista esclusiva: “Grazie Pescara, la vita e niente altro”

«Tutti pensano unicamente ad apparire. Io voglio essere. E non rinuncio a questa condizione umana indispensabile. Il mio amico Augusto, un professore che ha 88 anni e insegnava lettere antiche nei licei, mi dice: “Silvio, guarda che le parole oggi hanno un significato solo simbolico. Ma nascondono altro. E a me piace scavare dentro le parole come nelle cose della vita. Noi siamo apuani, ribelli indomiti da sempre. Come i Bebiani che i Romani deportarono nel suo Sannio, perch&e