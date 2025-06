Salernitana-Sampdoria, ritorno dei playout: orario, come vederla e probabili formazioni

Salernitana-Sampdoria, tutte le combinazioni

Si ripartirà dal 2-0 a Marassi, che fa ben sperare la Sampdoria di Evani. La Salernitana di Marino sarà dunque costretta a vincere questa sera all’Arechi con almeno 2 gol di scarto. I granata godono però di un grande vantaggio: non ci saranno supplementari o calci di rigore, in caso di parità a restare in Serie B sarà la Salernitana per via del miglior piazzamento in classifica.