Salernitana retrocessa in Serie C, ufficiale la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Sampdoria

Finisce nel peggiore dei modi questo finale di campionato per la Salernitana. Dopo i violenti episodi accaduti di ieri sera, domenica 22 giugno, durante il match di playout di ritorno di Serie B contro la Sampdoria, il giudice sportivo Ines Pisano "vista la gravità dei fatti" ha deciso di infliggere la sconfitta per 3-0 a tavolino al club granata (che si somma alla vittoria dei doriani per 2-0 all'andata) con l'obbligo di disputare le prossime due gare nella stagione 2025/26 a porte chiuse. È così ufficiale la retrocessione della squadra di Marino in Serie C, mentre i liguri si salvano e rimangono quindi in Serie B.