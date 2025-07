Serie B, svelato il calendario 2025/2026: tutte le partite e le date

Serie B, il presidente Bedin: "Vogliamo valorizzare i giovani"

Ad aprire la cerimonia il presidente della Lega serie B, Paolo Bedin: "Nella sua 94ª edizione la Serie B porta con sé tre valori: equilibrio, imprevedibilità e il forte legame che c'è tra le squadre e le città. Vogliamo valorizzare i giovani, è una missione che ci dà un ruolo nella filiera calcistica italiana". E si parte subito forte con la prima giornata di campionato. Tra le retrocesse dalla serie A, il Monza riceverà il Mantova, il Venezia ospiterà il Bari e anche l'Empoli giocherà in casa, contro una delle neopromosse, il Padova. Virtus Entella, Pescara e Avellino, le altre tre salita dalla serie C, giocheranno rispettivamente in casa con la Juve Stabia e il Cesena e in trasferta a Frosinone.

Serie B, confermato il Boxing Day

Saranno in totale quattro le soste nel corso della stagione, uguali a quelle della serie A e in concomitanza con gli impegni delle nazionali: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre, 28-29 marzo. Confermato il Boxing Day del 26 dicembre, mentre la pausa invernale comincerà il 27 dicembre e si concluderà il 9 gennaio. Ci saranno anche cinque turni infrasettimanali, tutti di martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo.