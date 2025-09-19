Dove vedere Palermo-Bari in tv? Dazn o Sky, orario

La quarta giornata di Serie B si apre con la sfida al Barbera tra il Palermo e il Bari. Davanti a uno stadio tutto esaurito la squadra di Inzaghi vuole bissare il successo ottenuto a Bolzano contro il Sudtirol e mantenersi nel gruppo delle prime in classifica. Il Bari, invece, nelle prime tre giornate ha conquistato solo un punto e ha necessità di tornare a conqusitare un risultato importante.
Palermo-Bari, l'orario
Palermo-Bari si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.
Dove vedere Palermo-Bari in diretta tv
Palermo-Bari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Inzaghi e Caserta
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyas, Gomes, Ranocchia, Augello; Brunori, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Avella, Balaguss, Diakitè, Peda, Veroli, Segre, Vasic, Gioane, Blin, Le Douaron, Corona.
Indisponibili: Gomis, Bardi.
Squalificati: -. Diffidati: -.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Sibilli, Moncini, Castrovilli. Allenatore: Caserta.
A disposizione: Pissardo, Marfella, Burgio, Darboe, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Antonucci, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Cerri.
Indisponibili: -.
Squalificati: -. Diffidati: -.
La quarta giornata di Serie B si apre con la sfida al Barbera tra il Palermo e il Bari. Davanti a uno stadio tutto esaurito la squadra di Inzaghi vuole bissare il successo ottenuto a Bolzano contro il Sudtirol e mantenersi nel gruppo delle prime in classifica. Il Bari, invece, nelle prime tre giornate ha conquistato solo un punto e ha necessità di tornare a conqusitare un risultato importante.
Palermo-Bari, l'orario
Palermo-Bari si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.
Dove vedere Palermo-Bari in diretta tv
Palermo-Bari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.