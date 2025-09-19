Calò e Ghedjemis illudono il Frosinone, rimonta Sudtirol nel finale

FROSINONE - Un Frosinone perfetto per 65 minuti si fa rimontare due reti dal Sudtirol nell'anticipo del quarto turno dello Stirpe sprecando così l'occasione di conquistare la terza vittoria stagionale. Prima frazione di gioco a senso unico, con i padroni di casa che impongono sin dal primo minuto ritmi molto alti. Al 10' Kofler sugli sviluppi di un corner tocca con la mano: per il direttore di gara è calcio di rigore che Calò trasforma con freddezza. I ragazzi di mister Castori non riescono a reagire. Il Frosinone è abile a gestire e ad accelerare. Al 30' Ghedjemis decide di mettersi in proprio e su un lancio lungo scatta sulla corsia di destra, supera agevolmente Bordon e lascia partire un sinistro chirurgico che si insacca sul secondo palo non lasciando scampo ad Adamonis. Sulle ali dell'entusiasmo i canarini sfiorano il tris dapprima con Koutsoupias e poco dopo con lo stesso Ghedjemis. Nel finale di tempo Merkaj trova il gol per gli ospiti annullato però per una posizione di fuorigioco.