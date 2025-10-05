Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie B, primo stop per la Juve Stabia: tris Carrarese, gol e assist di Hasa

Empoli, 2-1 in extremis a Bolzano contro il Südtirol. Si chiude il quadro delle gare valide per la settima giornata del torneo cadetto: quattro match in programma, risultati e marcatori
Serie B, primo stop per la Juve Stabia: tris Carrarese, gol e assist di Hasa© LAPRESSE
2 min

Settima giornata in Serie B, si conclude il quadro delle gare in calendario con i match della domenica. La Carrarese impone la prima sconfitta stagionale alla Juve Stabia: 3-0. Allo stadio Dei Marmi decidono i gol di Schiavi al 10', su calcio di rigore, di Hasa al 72' su assist di Finotto. Lo stesso giocatore di proprietà del Napoli permette a Zanon di chiudere i conti all'86'.

Kofler espulso al 5', ma il Südtirol tiene fino al 97': 2-1 Empoli

Tre punti fondamentali, ottenuti grazie al 2-1 in trasferta contro il Südtirol, per l'Empoli: altoatesini in dieci uomini dal 5' per il rosso rimediato da Kofler, ma al riposo in vantaggio grazie al sigillo di Pecorino, imbeccato da Coulibaly, al 42'. Ilie mette, però, in condizione Steven Shpendi di fissare il risultato sull'1-1 e al 97' arriva un gol pesantissimo, quello della vittoria, firmato da Nasti, che regala il secondo successo stagionale in campionato agli azzurri toscani. Dalle 17:15 si gioca Sampdoria-Pescara, dalle 19:30 Modena-Virtus Entella.

 

