Palermo, la soluzione è Le Douaron: ecco come ha conquistato i tifosi

Usciamo subito dagli annosi e un po' pesanti riferimenti al prezzo pagato per il suo cartellino (4 milioni di euro dai francesi del Brest con cui però aveva raggiunto la qualificazione in Champions League). Anche perché, in ogni caso , non è una sua responsabilità. La vera valutazione di un calciatore non è data dal prezzo sul mercato, che dipende da svariati fattori, ma dalla considerazione sull'utilità per la squadra. E Jeremy Le Douaron si sta rivelando utilissimo per il modo di giocare del Palermo di Inzaghi.

Il profilo

Generoso, pronto a correre sul fronte d'attacco, tatticamente intelligente, abile di testa tanto da prendere moltissimi dei rilanci da dietro che partono o dal portiere o dai centrali, in grado di duettare con discreta tecnica con Pohjanpalo o altri compagni di reparto. Gli manca la finalizzazione, e questo forse era scritto gia nelle statistiche leggibili al suo arrivo: nei 4 anni di Ligue 1 col Brest ha segnato in tutto 20 gol pur giocando 30 partite a stagione. Avesse anche il killer istinct sotto porta, muterebbero di molto anche le battute sul denaro che è costato. Comunque, la sua incidenza già si avverte: in 7 partite, un gol, quello che ha sbloccato il complicato match col Bari, e due assist, entrambi di testa per Pohjanpalo.

Come Moreo

Inzaghi ne ha capito l'importanza già dal ritiro, arrivando ad affermare che Le Douaron «è uno di quei giocatori che porterei sempre con me»; per il suo calcio di intensità e fisicità, il ragazzo bretone è ideale. Ricorda un altro attaccante che sia il Palermo che l'allenatore conoscono bene, Stefano Moreo: stessa altezza, stessa capacità di sacrificarsi per la squadra, stessi limiti sotto porta. Nelle sue due stagioni in rosa, Moreo divenne uno dei beniamini della folla pur avendo chiuso con 6 reti. Così come la scorsa stagione a Pisa, con Pippo in panchina che non lo sostituiva mai, vinse il campionato ma sul piano individuale segnò solo 7 gol. Le Douaron appare prezioso soprattutto in trasferta: fin qui infatti, in tutte e 5 quelle giocate dai rosa fra campionato e Coppa, è sempre partito titolare. Altri dati singolari ne sottolineano il momento positivo: Jeremy è uno che non fa mai i 90' interi, o entra o viene sostituito. Ma sabato a Spezia, Inzaghi lo ha tenuto in campo fino alla fine (era successo solo un'altra volta, l'anno scorso e proprio contro il Pisa di Pippo). E quando stava togliendo una punta per mettere Brunori, cambio poi saltato per un problema a Gomes, il sostituto designato sarebbe stato Pohjanpalo e non lui.

Coi tifosi

Insomma, Le Douaron si è ritagliato un posto nelle simpatie del pubblico palermitano che all'inizio lo guardava con perplessità. Oggi se ne avrà un’ulteriore prova: sarà lui con Augello a incontrare i tifosi nella sessione “meet & greet” prevista alle 18 allo store dello stadio Barbera.