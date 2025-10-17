Dove vedere Virtus Entella-Sampdoria in tv? Dazn o Sky, orario

Il derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria apre l'ottava giornata di Serie B : entrambe le squqdre si trova nelle zone basse della classifica, rispettivamente con sei e cinque punti raccolti finora.

Virtus Entella-Sampodria, l'orario

Virtus Entella-Sampdoria andrà in scena oggi, venerdì 17 ottobre, alle ore 20:30 allo Stadio Comunale di Chiavari.

Dove vedere Virtus Entella-Sampdoria in diretta tv

Virtus Entella-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN e Amazon Prime Video. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Virtus Entella-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.