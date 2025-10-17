Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Dove vedere Virtus Entella-Sampdoria in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'ottava giornata di Serie B
TagsSerie BVirtus EntellaSampdoria

Il derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria apre l'ottava giornata di Serie B: entrambe le squqdre si trova nelle zone basse della classifica, rispettivamente con sei e cinque punti raccolti finora. 

Virtus Entella-Sampodria, l'orario

Virtus Entella-Sampdoria andrà in scena oggi, venerdì 17 ottobre, alle ore 20:30 allo Stadio Comunale di Chiavari.

Dove vedere Virtus Entella-Sampdoria in diretta tv

Virtus Entella-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN e Amazon Prime Video. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Virtus Entella-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Virtus Entella-Sampdoria

V. ENTELLA (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Di Mario; Bariti; Franzoni, Debenedetti. Allenatore: Chiappella.

A disp.: 22 Del Frate, 80 Rinaldini, 57 Del Lungo, 5 Lipari, 77 Boccadamo, 90 Portanova, 42 Moretti, 21 Russo, 4 Nichetti, 8 Karic, 45 Ankeye, 20 Fumagalli. Ind.: Siaulys e Guiu. Squal.: -. Diff.: -.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Barak, Cherubini; Coda. Allenatore: Donati

A disp.: 30 Ravaglia, 3 Coubis, 25 Ferrari, 21 Giordano, 44 Ioannou, 4 Ferri, 8 Ricci, 33 Conti, 16 Henderson, 70 Narro, 80 Benedetti, 7 Cuni. Ind.: Altare, Coucke, Girelli, Pafundi, Pedrola, Romagnoli. Squal.: –. Diff.: –.

 

