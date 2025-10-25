Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi, è ufficiale: il comunicato
Juve Stabia-Bari è stata rinviata a data da destinarsi. Ad annunciarlo la Lega B attraverso un comunicato ufficiale. Lo scorso 21 ottobre è stata disposta l'amministrazione controllata del club gialloblù per presunte infiltrazioni mafiose.
Juve Stabia-Bari rinviata: "La data di recupero sarà resa nota nei prossimi giorni"
Il comunicato ufficiale della Lega B: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha disposto oggi il rinvio della gara Juve Stabia-Bari, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per mercoledì 29 ottobre. La decisione arriva a seguito dell’odierna comunicazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la quale si richiede di posticipare ad altra data l'incontro, a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l. La data di recupero della gara sarà resa nota dalla Lega nei prossimi giorni".