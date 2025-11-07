Donadoni debutta con un pari: lo Spezia in dieci pareggia con il Bari

Subito Gytkaer, pari e rosso per Kouda

Primo tempo sofferto per i padroni di casa, che si ritrovano sotto di un gol dopo soli 7' con Gytkjaer che insacca di testa sul corner di Verreth. Sbanda lo Spezia, che rischia di subire il raddoppio in almeno tre circostanze. Al 36' il pari dello Spezia, realizzato da Rachid Kouda sull'assist, dello scatenato Vlahovic. Poi, proprio l'autore deijhml gol riesce a rimediare due gialli in circa sei minuti, lasciando i compagni in dieci uomini per oltre un tempo.

Il pari trovato prima dell'intervallo rigenera la squadra di Donadoni, che impatta il secondo tempo con un atteggiamento più coraggioso, sfriorando il gol del vantaggio prima con Di Serio e Valhovic. Ma è un fuco di paglia, perché la ripresa scorre poi senza emozioni, fino al pari finale, che non sposta la classifica delle due squadre.