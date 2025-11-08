Serie B, Modena da urlo: pari in rimonta con il Frosinone, Sottil resta in vetta. Frena il Catanzaro
FROSINONE - Rimonta da urlo del Modena che, sotto 2-0 allo 'Stirpe', rimonta il Frosinone: finisce 2-2 il big match della 12esima giornata di Serie B tra i giallazzurri di Alvini e i canarini di Sottil che restano primi in classifica, a quota 25 punti e a +2 su Calò e compagni. Match ricco di emozioni a Frosinone, dove i padroni di casa passano in vantaggio al 9' del primo tempo con Koutsoupias e raddoppiano, a inizio ripresa, con il solito Calò (50'). Veemente la reazione degli emiliani: prima Zampano dimezza lo svantaggio al 56' poi, dopo un secondo tempo all'arrembaggio, il Modena trova il prezioso e meritato pareggio con il meraviglioso tiro a giro di Massolin, al 93', che non lascia scampo a Palmisani.
Frosinone-Modena 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Shpendi lancia l'Empoli e condanna Aquilani: Catanzaro ko
Prezioso successo interno dell'Empoli che, in inferiorità numerica dal 44' del primo tempo (doppio giallo a Popov), supera 1-0 il Catanzaro e si porta fuori dalla zona calda della classifica, a quota 14 punti. La squadra di Dionisi passa al 59' su calcio di rigore (mani di Iemmello in area), trasformato da Shpendi. Primo ko dopo tre vittorie di fila per i giallorossi di Aquilani che restano inchiodati a 15 punti.
Empoli-Catanzaro 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
Ruocco trascina il Mantova, pari a Bolzano e Reggio Emilia
Nelle altre gare del pomeriggio di B, spicca la pesantissima vittoria del Mantova che, al 'Martelli', piega 1-0 il Padova nel finale. Decisivo il gol, il secondo consecutivo di Ruocco: l'ex Sassari Torres segna, di testa, all'84' trascinando i biancorossi virgiliani di Possanzini che salgono in zona playout, a 11 punti e a sole tre lunghezze di stacco dalla squadra di Andreoletti, ferma a 14. Finisce senza gol la sfida del 'Mapei Stadium' tra i padroni di casa della Reggiana (ora a 16 punti) e la Virtus Entella (14). Pari anche a Bolzano, dove Sudtirol (in dieci dal 14' del primo tempo, complice il rosso a Merkaj) e Carrarese si dividono la posta in palio: al gol ospite di Schiavi su rigore (49'), risponde Odogwu (52') che esalta il 'Druso'.
Mantova-Padova 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
Reggiana-Virtus Entella 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
Sudtirol-Carrarese 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
FROSINONE - Rimonta da urlo del Modena che, sotto 2-0 allo 'Stirpe', rimonta il Frosinone: finisce 2-2 il big match della 12esima giornata di Serie B tra i giallazzurri di Alvini e i canarini di Sottil che restano primi in classifica, a quota 25 punti e a +2 su Calò e compagni. Match ricco di emozioni a Frosinone, dove i padroni di casa passano in vantaggio al 9' del primo tempo con Koutsoupias e raddoppiano, a inizio ripresa, con il solito Calò (50'). Veemente la reazione degli emiliani: prima Zampano dimezza lo svantaggio al 56' poi, dopo un secondo tempo all'arrembaggio, il Modena trova il prezioso e meritato pareggio con il meraviglioso tiro a giro di Massolin, al 93', che non lascia scampo a Palmisani.
Frosinone-Modena 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Shpendi lancia l'Empoli e condanna Aquilani: Catanzaro ko
Prezioso successo interno dell'Empoli che, in inferiorità numerica dal 44' del primo tempo (doppio giallo a Popov), supera 1-0 il Catanzaro e si porta fuori dalla zona calda della classifica, a quota 14 punti. La squadra di Dionisi passa al 59' su calcio di rigore (mani di Iemmello in area), trasformato da Shpendi. Primo ko dopo tre vittorie di fila per i giallorossi di Aquilani che restano inchiodati a 15 punti.
Empoli-Catanzaro 1-0: cronaca, tabellino e statistiche