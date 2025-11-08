Serie B, Modena da urlo: pari in rimonta con il Frosinone, Sottil resta in vetta. Frena il Catanzaro

FROSINONE - Rimonta da urlo del Modena che, sotto 2-0 allo 'Stirpe', rimonta il Frosinone: finisce 2-2 il big match della 12esima giornata di Serie B tra i giallazzurri di Alvini e i canarini di Sottil che restano primi in classifica, a quota 25 punti e a +2 su Calò e compagni. Match ricco di emozioni a Frosinone, dove i padroni di casa passano in vantaggio al 9' del primo tempo con Koutsoupias e raddoppiano, a inizio ripresa, con il solito Calò (50'). Veemente la reazione degli emiliani: prima Zampano dimezza lo svantaggio al 56' poi, dopo un secondo tempo all'arrembaggio, il Modena trova il prezioso e meritato pareggio con il meraviglioso tiro a giro di Massolin, al 93', che non lascia scampo a Palmisani.