La Serie B gratis in tv: come vedere Cesena-Modena su DAZN senza abbonamento

ROMA - Un anticipo di lusso quello per la 14ª giornata di Serie, che si aprirà con il derby romagnolo tra il Cesena di Michele Mignani e il Modena di Andrea Sottil in programma domani (venerdì 28 novembre, ore 20:30 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi), con in palio punti pesantissimi nelle zone nobili della classifica . Uno scontro al vertice attesissimo che sarà trasmesso in diretta su DAZN e potrà essere seguito anche gratuitamente , senza bisogno di registrazione.

Dazn trasmetterà in chiaro il derby Cesena-Modena

Un derby, che promette spettacolo, tra due squadre che hanno forti ambizioni di classifica: il Cesena, quarto a 23 punti, cerca l'immediato riscatto dopo il passo falso contro la capolista Monza, sfruttando il fattore campo per agganciare i rivali e accorciare sulla zona promozione diretta. Di fronte troverà un Modena, secondo a quota 26, che vorrà tornare a casa con una vittoria, dopo la serie di pareggi con Südtirol e Frosinone. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione.

Serie B, come seguirla tutta su Dazn

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.