Südtirol-Avellino posticipata di 30 minuti, è ufficiale: il motivo

Il fischio d'inizio della partita Südtirol-Avellino è stato ufficialmente posticipato di 30 minuti . A rendere nota la decisione è stata la Lega B attraverso una nota ufficiale, accompagnata dall'annuncio social dei due club interessati. Lo sciopero del trasporto aereo registrato nella giornata di ieri ha costretto i lupi di Raffaele Biancolino a partire solo questa mattina direzione Bolzano , con "scalo" a Verona .

Südtirol-Avellino posticipata di mezzora, è ufficiale: calcio d'inizio alle 15:30

Una volta "valutata la sussistenza di ragioni oggettive e d’intesa con le Società interessate", la Lega B ha disposto il posticipo di mezzora del calcio d'inizio di Südtirol-Avellino, sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B. La formazione biancoverde sarebbe dovuta partire ieri da Salerno direzione Bolzano, ma lo sciopero del trasporto aereo del 28 novembre ha costretto gli irpini a cambiare volo e ad atterrare all'aeroporto di Verona. Poi, il trasferimento in Trentino Alto-Adige, dove la partita avrà inizio alle ore 15:30 e non più alle 15 come originariamente previsto.