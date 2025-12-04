Recupero Juve Stabia-Bari, vince l'equilibrio: pari senza gol al Menti

Gabrielloni scatenato, gol non convalidato a Correia per fuorigioco

Pronti, via e dopo neanche dieci secondi Pierobon viene ammonito per un entrata in ritardo su Meroni. L'inizio di gara è caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. La prima pallagol arriva sui piedi di Moncini, che non riesce a deviare un bel cross di Pagano dalla destra. La risposta dei padroni di casa è affidata a Gabrielloni, che prima si rende percioloso con un colpo di testa di poco alto sulla traversa, poi segna su assist di Candellone che, però, commette fallo su Dickmann. Ed è sempre Garbielloni, con una girata di testa su traversone di Carissoni, a lambire il palo alla sinistra di Cerofolini. Quando Correia supera Cerofolini sembra fatta per la Juve Stabia, ma la rete non viene convalidata per posizione di fuorigioco del centrocampista delle vespe. La personale battaglia di Gabrielloni contro Cerofolini prosegue con un'altra incornata, su spiovente di Stabile, che non trova lo specchio della porta.

Verreth pericoloso, palo di Mosti. Juve Stabia-Bari 0-0

Si va al riposo sul risultato di 0-0. Si riparte e il Var verifica un possibile tocco di braccio di Ruggero: fuori dall'area di rigore. Moncini prova a scuotere il Bari, su invito di Dickmann, ma Confente fa buona guardia. Nel finale di partita Verreth sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini su punizione. Poi, in acrobazia, di Mosti che centra in pieno il palo. Il subentrato Maistro si rende pericoloso in un paio di circostanze ma l'equilibrio persiste. Juve Sabia-Bari 0-0.