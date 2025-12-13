Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Serie B, la Juve Stabia batte l'Empoli. Il Monza cade a Venezia, il Catanzaro vince contro l'Avellino© LAPRESSE

Serie B, la Juve Stabia batte l'Empoli. Il Monza cade a Venezia, il Catanzaro vince contro l'Avellino

Cissé regala la vittoria al Ceravolo ai calabresi: risultati e marcatori del sabato del campionato cadetto
TagsSerie B

Nel sabato della sedicesima giornata del campionato di Serie B arriva la prima partita da titolare del Papu Gomez con il Padova, che batte 2-1 trasferta la la Reggiana grazie ai gol di Sgarbi (36') e Seghetti (75'). In dieci per quasi tutta la partita per l'espulsione di Tronchin (25'), invece, il Sudtirol riesce a tenere con il Bari e strappare uno 0-0.

Serie B, i risultati della sedicesima giornata

Lo Spezia non può nulla contro il Modena: la squadra di Donadoni, rimasta in inferiorità numerica dal 68', perde 2-0 in casa. A segno Nieling (5') e Gliozzi (90'). Stesso risultato davanti ai propri tifosi per Venezia e Juve Stabia, che vincono rispettivamente contro Empoli e Monza. Al Ceravolo il Catanzaro batte l'Avellino per 1-0 grazie al gol di Cissé al 52'. I calabresi si riportano in zona playoff, mentre la squadra di Biancolino non riesce ad allungare la striscia di risultati utili positivi. Alle 19:30 in campo Cesena-Mantova.

 

 

 

Tutte le news di Serie B

