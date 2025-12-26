Il Monza rimonta a Modena e aggancia il Frosinone: primo posto per Bianco

La 18esima giornata del campionato di Serie B si apre con la vittoria del Monza in casa del Modena: 2-1 per la squadra di Bianco al Braglia . Tre punti importantissimi per Pessina e compagni che, in attesa delle altre partite, salgono al primo posto in classifica e agganciano il Frosinone . Ciociari che giocheranno sabato 27 in casa dell'Empoli. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Modena che scende al sesto posto dopo un inizio di stagione incredibile.

Azzi e Ravanelli firmano la rimonta del Monza, Modena ko

Proprio i gialloblù passano in vantaggio sul finale di primo tempo con il rigore segnato da Gliozzi, che aveva conquistato il penalty rimediando un fallo da Izzo. Tiro dal dischetto concesso dopo l'on field review e trasformato dall'attaccante del Modena che capitalizza una prima frazione di gioco dominata dai gialloblù. Nella ripresa cambia lo spartito della partita, il Monza entra con un piglio diverso e in quarto d'ora ribalta la partita. L'ex della partita, Azzi, segna la rete del pareggio approfittando della spizzata sul secondo palo di Dany Mota. Al 65', sul calcio d'angolo battuto da Keita Balde, Ravanelli stacca più in alto di tutti e al mette alle spalle di Chichizola. Nel finale il Modena prova a riconquistare il pareggio, ma il muro difensivo di Bianco regge bene.