Juve Stabia-Virtus Entella si giocherà a porte chiuse: la decisione del prefetto
Juve Stabia-Virtus Entella, sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà a porte chiuse. Il prefetto di Napoli Michele di Di Bari ha disposto il divieto di ingresso dei tifosi al Menti di Castellammare di Stabia in occasione della partita in programma per sabato 24 gennaio alle 14.
Juve Stabia-Virtus Entella a porte chiuse: la motivazione
Lo scorso 20 gennaio era arrivata la determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e conforme proposta della Questura di Napoli sul provvedimento da prendere in occasione di Juve Stabia-Virtus Entella. La Prefettura ha dunque deciso di chiudere la gara ai tifosi dopo la segnalazione della Questura "che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica". Quella di sabato sarà una sfida importante per entrambe le formazioni: i campani sono rientrati in zona playoff e vogliono consolidare la loro posizione. Mentre la Virtus Entella è appena fuori dal zona playout, solamente a +1 sul Mantova sedicesimo.