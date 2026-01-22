Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve Stabia-Virtus Entella si giocherà a porte chiuse: la decisione del prefetto© LAPRESSE

Juve Stabia-Virtus Entella si giocherà a porte chiuse: la decisione del prefetto

"Evidenziati profili di alto rischio per ordine e sicurezza pubblica": niente tifosi per la partita del campionato di Serie B
1 min
Tagsjuve stabiaVirtus EntellaSerie B

Juve Stabia-Virtus Entella, sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà a porte chiuse. Il prefetto di Napoli Michele di Di Bari ha disposto il divieto di ingresso dei tifosi al Menti di Castellammare di Stabia in occasione della partita in programma per sabato 24 gennaio alle 14.

Juve Stabia-Virtus Entella a porte chiuse: la motivazione

Lo scorso 20 gennaio era arrivata la determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e conforme proposta della Questura di Napoli sul provvedimento da prendere in occasione di Juve Stabia-Virtus Entella. La Prefettura ha dunque deciso di chiudere la gara ai tifosi dopo la segnalazione della Questura "che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica". Quella di sabato sarà una sfida importante per entrambe le formazioni: i campani sono rientrati in zona playoff e vogliono consolidare la loro posizione. Mentre la Virtus Entella è appena fuori dal zona playout, solamente a +1 sul Mantova sedicesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

La conferenza di InzaghiBari, esonerati Vivarini e Magalini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS