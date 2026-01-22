Juve Stabia-Virtus Entella si giocherà a porte chiuse: la decisione del prefetto

Juve Stabia-Virtus Entella a porte chiuse: la motivazione

Lo scorso 20 gennaio era arrivata la determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e conforme proposta della Questura di Napoli sul provvedimento da prendere in occasione di Juve Stabia-Virtus Entella. La Prefettura ha dunque deciso di chiudere la gara ai tifosi dopo la segnalazione della Questura "che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica". Quella di sabato sarà una sfida importante per entrambe le formazioni: i campani sono rientrati in zona playoff e vogliono consolidare la loro posizione. Mentre la Virtus Entella è appena fuori dal zona playout, solamente a +1 sul Mantova sedicesimo.