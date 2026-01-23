Catanzaro-Sampdoria, come vedere la partita di Serie B gratis: tutte le info

Sfida importante tra Catanzaro e Sampdoria, valida per la ventunesima giornata di Serie B. Blucerchiati in trasferta in Calabria per provare a uscire dalla zona playout. Situazione opposta per i giallorossi che vogliono consolidare il piazzamento nella zona playoff. Partita in programma per domenica 25 gennaio alle 17:15 allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.