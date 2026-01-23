Catanzaro-Sampdoria, come vedere la partita di Serie B gratis: tutte le info
Sfida importante tra Catanzaro e Sampdoria, valida per la ventunesima giornata di Serie B. Blucerchiati in trasferta in Calabria per provare a uscire dalla zona playout. Situazione opposta per i giallorossi che vogliono consolidare il piazzamento nella zona playoff. Partita in programma per domenica 25 gennaio alle 17:15 allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.
Catanzaro-Sampdoria gratis, come vedere la partita
Infatti, chiunque vorrà seguire Catanzaro-Sampdoria in diretta, potrà farlo su Dazn, anche chi non possiede l'abbonamento per guardare i contenuti della piattaforma. I tifosi non abbonati a Dazn potranno vedere la partita gratis. Per farlo il procedimento è molto facile: basterà andare sul sito o l'app ufficiale di Dazn e cliccare sulla partita e, senza bisogno della registrazione, si potrà vedere la sfida di Serie B.