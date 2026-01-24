Serie B, colpo del Bari a Cesena. Davanti si corre: vincono Frosinone, Venezia e Monza
Dopo la vittoria per 3-0 della Carrarese contro l'Empoli nell'anticipo del venerdì scorpacciata di gol anche nei match del sabato validi per la ventunesima giornata di Serie B. Si corre in testa. Il Frosinone batte 1-0 la Reggiana e si conferma capolista grazie a un gol di Kvernadze al 57'. Tiene botta il Venezia secondo a -1, corsaro 5-2 a Mantova: reti di Adorante al 25' e al 74', Yeboah al 33' e Marras al 40', Doumbia al 59', Mensah all'81', autogol di Chrysopoulos al 93'. Tre punti anche per il Monza, che s'impone in casa 3-0 sul Pescara con una doppietta di Hernani (34' e 3' secondo tempo) e un centro di Azzi al 78'.
Moncini firma il colpo Bari a Cesena, Candellone tiene in alto la Juve Stabia
Successo pesantissimo in chiave salvezza per Bari sul campo del Cesena: 2-1. Succede tutto nella ripresa: sblocca Rao al 51', pareggia Ciervo al 60' ma Moncini al 76'. Basta Candellone al 13' alla Juve Stabia per avere la meglio dela Virtus Entella e consolidarsi in zona playoff. Annullato un gol a Fumagalli per fuorigioco. Dalle 17:15 si gioca Modena-Palermo. Dalle 19:30 Spezia-Avellino.