Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, colpo del Bari a Cesena. Davanti si corre: vincono Frosinone, Venezia e Monza© LAPRESSE

Serie B, colpo del Bari a Cesena. Davanti si corre: vincono Frosinone, Venezia e Monza

Moncini regala tre punti d'oro ai biancorossi. Cadono Reggiana, Mantova e Pescara. Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
2 min
TagsSerie B

Dopo la vittoria per 3-0 della Carrarese contro l'Empoli nell'anticipo del venerdì scorpacciata di gol anche nei match del sabato validi per la ventunesima giornata di Serie B. Si corre in testa. Il Frosinone batte 1-0 la Reggiana e si conferma capolista grazie a un gol di Kvernadze al 57'. Tiene botta il Venezia secondo a -1, corsaro 5-2 a Mantova: reti di Adorante al 25' e al 74', Yeboah al 33' e Marras al 40', Doumbia al 59', Mensah all'81', autogol di Chrysopoulos al 93'. Tre punti anche per il Monza, che s'impone in casa 3-0 sul Pescara con una doppietta di Hernani (34' e 3' secondo tempo) e un centro di Azzi al 78'.

Moncini firma il colpo Bari a Cesena, Candellone tiene in alto la Juve Stabia

Successo pesantissimo in chiave salvezza per Bari sul campo del Cesena: 2-1. Succede tutto nella ripresa: sblocca Rao al 51', pareggia Ciervo al 60' ma Moncini al 76'. Basta Candellone al 13' alla Juve Stabia per avere la meglio dela Virtus Entella e consolidarsi in zona playoff. Annullato un gol a Fumagalli per fuorigioco. Dalle 17:15 si gioca Modena-Palermo. Dalle 19:30 Spezia-Avellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Cesena-Bari 1-2Serie B, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS