domenica 25 gennaio 2026
Serie B, pareggio senza reti tra Catanzaro e Samp. Tris del Sudtirol al Padova

Serie B, pareggio senza reti tra Catanzaro e Samp. Tris del Sudtirol al Padova

I risultati della domenica del campionato cadetto
TagsSerie B

Nella domenica di Serie B il Catanzaro non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Sampdoria davanti ai propri tifosi: al Ceravolo infatti il match termina 0-0. Tre gol, invece, in Sudtirol-Padova.

 

Serie B, i risultati della domenica

Il match del 'Druso', cominciato con un'ora e mezza di ritardo è stata posticipata a causa di una abbondante nevicata che si è abbattuta sul capoluogo del Trentino-Alto Adige, si è concluso 3-0 per i padrondi di casa grazie ai gol di Merkaj, Pecorino e Casiraghi.

 

