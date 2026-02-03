Corriere dello Sport.it
Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 10 giocatori e 2 tecnici squalificati

Ammende anche per Bari e Pescara: le cifre
1 min
TagsSerie B

Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo le partite della terza giornata di ritorno del campionato. Sono dieci i calciatori fermati per un turno: Minucci (Carrarese), Frabotta (Cesena), Nador (Modena), Palumbo (Palermo), Brosco (Pescara), Portanova (Reggiana), Henderson e Palma (Sampdoria), Vlahovic (Spezia) e Tronchin (Sudtirol).

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 10 giocatori e 2 tecnici squalificati

Stop di una giornata anche per due allenatori: Michele Mignani del Cesena e Giorgio Gorgone del Pescara. Per quanto riguarda le sanzioni alle società, il giudice ha inflitto un’ammenda di 3.000 euro al Bari e di 2.000 euro al Pescara.

