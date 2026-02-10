Dove vedere Sampdoria-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario
A Marassi va in scena una sfida dal sapore di Serie A. Il Palermo di Filippo Inzaghi, pienamente in corsa per la promozione diretta, fa visita alla Sampdoria del duo Foti-Gregucci, a +3 sulla zona playout dopo l'importantissimo successo di Modena. Turno infrasettimanale che vale la 24esima giornata del campionato di Serie B.
Sampdoria-Palermo, l'orario
Sampdoria-Palermo si disputerà oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 19 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.
Dove vedere Sampdoria-Palermo in diretta tv
Sampdoria-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Contestualmente, è possibile attivare su ogni moderna smart tv l'app di DAZN, ma anche le applicazioni fornite da Amazon Prime Video e OneFootball TV, per rendere fruibile il servizio offerto da LaB Channel, piattaforma scelta dalla Lega B per la stagione sportiva 2025/26.
Sampdoria-Palermo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie B in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sampdoria-Palermo
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Abildgaard, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Henderson, Conti, Cicconi; Cherubini, Pierini; Brunori. Allenatore: Foti-Gregucci.
A disposizione: 1 Ghidotti, 25 Ferrari, 31 Vulikic, 5 Riccio, 34 Casalino, 8 Conti, 38 Diop, 72 Barak, 11 Begic, 20 Pafundi, 9 Coda, 92 Soleri.
Indisponibili: Depaoli, Esposito, Ferri, Giordano, Venuti. Squalificati: -. Diffidati: Benedetti.
PALERMO (3-5-2): Joronen; Peda, Bani, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 19 Bereszynski, 32 Ceccaroni, 72 Veroli, 8 Segre, 14 Vasic, 17 Giovane, 28 Blin, 11 Gyasi, 21 Le Douaron, 31 Corona.
Indisponibili: Rui Modesto. Squalificati: -. Diffidati: Pierozzi, Bereszynski.
