Dove vedere Sampdoria-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

Sampdoria-Palermo, l'orario

Sampdoria-Palermo si disputerà oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 19 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Sampdoria-Palermo in diretta tv

Sampdoria-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Contestualmente, è possibile attivare su ogni moderna smart tv l'app di DAZN, ma anche le applicazioni fornite da Amazon Prime Video e OneFootball TV, per rendere fruibile il servizio offerto da LaB Channel, piattaforma scelta dalla Lega B per la stagione sportiva 2025/26.

Sampdoria-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie B in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.