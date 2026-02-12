Frosinone, Alvini giocoliere

Come volevasi dimostrare, meglio non proporre griglie e pronostici in questo campionato sempre indecifrabile e complicato anche fuori dal campo. Il rischio concreto è di essere smentiti non appena si volta l’angolo. Eppure, le certezze continuano a esserci se si lasciano parlare i fatti, gli unici ad avvicinarsi alla verità. E i fatti continuano a dire che chi ha idee tattiche riconoscibili, sia pure attraverso forme diverse, arriva sempre alla sostanza. Lo sta facendo in