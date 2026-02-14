Palermo, tris all'Entella: Inzaghi è terzo. Brunori decisivo per la Samp

La venticinquesima giornata del campionato di Serie B si apre con la vittoria netta del Palermo contro la Virtus Entella : 3-0 per i rosanero al Barbera. Partita messa fin da subito in disca dalla squadra di Inzaghi grazie al gol segnato dopo pochi minuti da Pohjanpalo . Ranocchia raddoppia nel finale di primo tempo e a inizio ripresa Pierozzi chiude la pratica. Tre punti importanti per il Palermo che, in attesa delle altre partite, sale al terzo posto in classifica e si avvicina alle prime. Momento positivo anche per la Sampdoria : terza vittoria nelle ultime quattro partite per i blucerchiati, l'unica partita non vinta è stata proprio contro i rosanero. A Marassi la squadra di Gregucci vince 1-0 contro il Padova . Decisivo il rigore di Brunori segnato poco dopo la mezz'ora. La classifica inizia a sorridere alla Samp che si allontana dalla zona playout.

Serie B, il Modena vince al Braglia

Il quadro delle partite delle 15 di Serie B si chiude con la vittoria del Modena ai danni della Carrarese: 2-0 per i gialloblù al Braglia. La stella della squadra Massolin, preso a gennaio dall'Inter e lasciato in prestito a Modena, ha portato avanti i suoi intorno alla mezz'ora di gioco. Defrel nel recupero ha firmato il raddoppio chiudendo la partita. La squadra di Sottil rimane tranquillamente in zona playoff. Il sabat di Serie B prosegue con Catanzaro-Mantova, in campo alle 17:15, e Cesena-Venezia, in programma alle 19:30.