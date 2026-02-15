Serie B: Frosinone e Monza non sbagliano, il Bari perde ancora al San Nicola
Nella domenica dedicata alla 25esima giornata di Serie B, vince ancora il Frosinone di Massimiliano Alvini, che centra il secondo successo consecutivo al "Picco" di La Spezia. Nuova rimonta interna per il Monza, che annulla l'iniziale vantaggio della Juve Stabia di Abate, tenendo il passo delle dirette concorrenti. Südtirol corsaro al "San Nicola" di Bari.
Serie B: il Frosinone vola, Juve Stabia e Bari ko
Il Frosinone mette le ali. Kvernadze e Ghedjemis trascinano nuovamente i ciociari contro lo Spezia di Roberto Donadoni, regalando tre punti importantissimi alla formazione gialloblù, sempre a -1 dal Venezia capolista. Vittoria anche per il Monza di Paolo Bianco, che va sotto nel primo tempo, pagando a caro prezzo la rete di Mosti. Poi, l'uno-due nella ripresa firmato da Hernani e Petagna. A picco il Bari di Moreno Longo, che non valorizza il pari con lo Spezia di mercoledì scorso, perdendo in casa con il Südtirol di Fabrizio Castori: decisivi il gol di Merkaj e l'autorete di Mane, che rendono vana la marcatura nel finale di Rao. Nel tardo pomeriggio, doppio scontro salvezza in B: alle 17:15 Empoli Reggiana, alle 19:30 Avellino-Pescara.