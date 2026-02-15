Serie B: Frosinone e Monza non sbagliano, il Bari perde ancora al San Nicola

Serie B: il Frosinone vola, Juve Stabia e Bari ko

Il Frosinone mette le ali. Kvernadze e Ghedjemis trascinano nuovamente i ciociari contro lo Spezia di Roberto Donadoni, regalando tre punti importantissimi alla formazione gialloblù, sempre a -1 dal Venezia capolista. Vittoria anche per il Monza di Paolo Bianco, che va sotto nel primo tempo, pagando a caro prezzo la rete di Mosti. Poi, l'uno-due nella ripresa firmato da Hernani e Petagna. A picco il Bari di Moreno Longo, che non valorizza il pari con lo Spezia di mercoledì scorso, perdendo in casa con il Südtirol di Fabrizio Castori: decisivi il gol di Merkaj e l'autorete di Mane, che rendono vana la marcatura nel finale di Rao. Nel tardo pomeriggio, doppio scontro salvezza in B: alle 17:15 Empoli Reggiana, alle 19:30 Avellino-Pescara.