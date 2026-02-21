Tris del Palermo contro il Sudtirol, il Venezia vince e torna capolista. La Samp cade a Mantova

Dopo il pareggio tra Frosinone ed Empoli, prosegue la ventiseiesima giornata di Serie B. Il Palermo vince ancora e centra il quattordicesimo risultato utile consecutivo: 3-0 contro il Sudtirol. La squadra di Inzaghi non sbaglia al Barbera e conquista tre punti fondamentali per la rincorsa alla promozione diretta. Pohjanpalo sblocca la sfida su rigore, Le Douaron firma il raddoppio sul finale del primo tempo. Ceccaroni nella ripresa chiude i giochi. Rimanendo nelle zone alte della classifica, vince anche il Venezia: 3-2 contro il Pescara in una sfida dove è successo di tutto. Di Nardo sblocca la gara per il Pescara dopo 18 minuti, il venezia pareggia nel finale del primo tempo in cinque minuti con Adorante e Yeboah. Poco prima dell'ora di gioco, segna ancora Di Nardo che firma la doppietta personale e riporta la sfida in parità. Al 76' il Venezia si riporta avanti con Hainaut e conquista tre punti preziosi ritornando al primo posto in classifica.