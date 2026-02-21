Tris del Palermo contro il Sudtirol, il Venezia vince e torna capolista. La Samp cade a Mantova
Dopo il pareggio tra Frosinone ed Empoli, prosegue la ventiseiesima giornata di Serie B. Il Palermo vince ancora e centra il quattordicesimo risultato utile consecutivo: 3-0 contro il Sudtirol. La squadra di Inzaghi non sbaglia al Barbera e conquista tre punti fondamentali per la rincorsa alla promozione diretta. Pohjanpalo sblocca la sfida su rigore, Le Douaron firma il raddoppio sul finale del primo tempo. Ceccaroni nella ripresa chiude i giochi. Rimanendo nelle zone alte della classifica, vince anche il Venezia: 3-2 contro il Pescara in una sfida dove è successo di tutto. Di Nardo sblocca la gara per il Pescara dopo 18 minuti, il venezia pareggia nel finale del primo tempo in cinque minuti con Adorante e Yeboah. Poco prima dell'ora di gioco, segna ancora Di Nardo che firma la doppietta personale e riporta la sfida in parità. Al 76' il Venezia si riporta avanti con Hainaut e conquista tre punti preziosi ritornando al primo posto in classifica.
Samp sconfitta a Mantova, pari del Bari
La Sampdoria cade a Mantova e torna a perdere dopo un mese e mezzo di imabttibilità: 2-1 per la squadra di Modesto. Begic sblocca la partita nel primo tempo. Nella ripresa il Mantova la rimonta con la doppietta di Bragantini. Pareggio per il Bari in casa del Padova: Di Mariano sblocca dopo 13 minuti, nel recupero del primo tempo Piscopo segna la rete del pareggio, 1-1 il risultato finale. Bari che rimane al penultimo posto in classifica. Vittoria per il Catanzaro che espugna Chiavari: 3-1 contro la Virtus Entella. Favasuli firma il primo gol della sfida nel recupero del primo tempo. Petriccione nella ripresa segna la rete del raddoppio e Franzoni due minuti dopo riapre la partita. A chiudere i giochi ci pensa Pompetti al 74'. Il quadro del sabato di Serie B si chiuderà con Cesena-Spezia, in campo alle 17:15, e Carrarese-Monza, fischo d'inizio in programma alle 19:30.