Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, esordio con pareggio per Ballardini sulla panchina dell'Avellino. La Juve Stabia cade in casa contro il Modena © LAPRESSE

Serie B, esordio con pareggio per Ballardini sulla panchina dell'Avellino. La Juve Stabia cade in casa contro il Modena

Un punto sul campo della Reggiana per il nuovo tecnico dei campani
2 min
TagsSerie B

Nella domenica della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, il Modena vince 2-1 in trasferta sul campo della Juve Stabia: gli emiliani passano avanti di due reti già nel primo tempo grazie a Zanimacchia (3') e Zampano (23'). Mosti (74') accorcia le distanze nella ripresa e al 79' Tonoli viene espulso per doppia ammonizione, ma nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Sottil mantiene il vantaggio e porta a casa i tre punti.

Serie B, i risultati della domenica

Un punto a testa, invece, per Reggiana e Avellino: nel match d'esordio di mister Ballardini sulla panchina dei campani succede tutto nel primo tempo: Enrici (29') risponde al vantaggio di Portanova (5') per il definitivo 1-1.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Reggiana-Avellino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS