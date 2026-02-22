Serie B, esordio con pareggio per Ballardini sulla panchina dell'Avellino. La Juve Stabia cade in casa contro il Modena
Nella domenica della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, il Modena vince 2-1 in trasferta sul campo della Juve Stabia: gli emiliani passano avanti di due reti già nel primo tempo grazie a Zanimacchia (3') e Zampano (23'). Mosti (74') accorcia le distanze nella ripresa e al 79' Tonoli viene espulso per doppia ammonizione, ma nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Sottil mantiene il vantaggio e porta a casa i tre punti.
Serie B, i risultati della domenica
Un punto a testa, invece, per Reggiana e Avellino: nel match d'esordio di mister Ballardini sulla panchina dei campani succede tutto nel primo tempo: Enrici (29') risponde al vantaggio di Portanova (5') per il definitivo 1-1.