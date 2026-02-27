Dove vedere Sampdoria-Bari in tv? Dazn o Prime Video, orario

Primo di tre impegni in una settimana per Sampdoria e Bari , protagoniste dell'attesissimo scontro salvezza in programma questa sera allo stadio "Luigi Ferraris", in occasione della 27esima giornata di Serie B . I blucerchiati, con 29 punti all'attivo, vogliono riscattare l'ultimo ko di Mantova e tenere a debita distanza la zona playout. I pugliesi, invece, sono alla disperata ricerca di punti per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Oggi, infatti, il penultimo posto varrebbe la retrocessione in Serie C.

Sampdoria-Bari, l'orario

Sampdoria-Bari si giocherà oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 21 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Sampdoria-Bari in diretta tv

Sampdoria-Bari sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per quanto concerne la piattaforma di Jeff Bezos, è necessario sottoscrivere un abbonamento a LaB Channel, il canale ufficiale della Serie BKT.

Sampdoria-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale dell'anticipo di Serie B in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.