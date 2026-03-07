Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L'Avellino vince al 92' grazie a Russo: Padova ko. Poker dello Spezia© LAPRESSE

L'Avellino vince al 92' grazie a Russo: Padova ko. Poker dello Spezia

Prima vittoria per Ballardini da allenatore dei campani. Tre punti anche per Virtus Entella
2 min
TagsSerie B

Si apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. L'Avellino trova la prima vittoria dell'era Ballardini: 1-0 in casa contro il Padova. Dopo una partita dominata senza riuscire a trovare la rete del vantaggio, i campani portano a casa tre punti fondamentali grazie al gol di Russo al 92'. Avellino che si allontana dalla zona playout e si porta a -5 dai playoff, in attesa delle altre partite. Tre punti anche per lo Spezia in una vittoria incredibile contro il Monza capolista: 4-2 al Picco. Petagna e Cutrone portano avanti i lombardi nei primi sedici minuti, poi parte la rimonta dei liguri. Artistico e Aurelio firmano le due reti che riportano in parità la partita prima della fine del primo tempo. Bandinelli al 57' segna il gol del sorpasso e ancora Artistico nel finale completa la doppietta personale e chiude la partita.

Serie B, la Virtus Entella espugna Bolzano

Vittoria di misura per la Virtus Entella che espugna Bolzano: 1-0 in casa del Sudtirol. Seconda vittoria consecutiva per i liguri. Al 73' Marconi firma la sua seconda rete stagionale e regala un successo molto importante per la squadra di Chiappella. L'Entella riesce a uscire dalla zona retrocessione allontanandosi anche dai playout. Il sabato di Serie B prosegue con Venezia-Reggiana alle 17:15 e Modena-Cesena alle 19:30.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Avellino Padova

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS