L'Avellino vince al 92' grazie a Russo: Padova ko. Poker dello Spezia
Si apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. L'Avellino trova la prima vittoria dell'era Ballardini: 1-0 in casa contro il Padova. Dopo una partita dominata senza riuscire a trovare la rete del vantaggio, i campani portano a casa tre punti fondamentali grazie al gol di Russo al 92'. Avellino che si allontana dalla zona playout e si porta a -5 dai playoff, in attesa delle altre partite. Tre punti anche per lo Spezia in una vittoria incredibile contro il Monza capolista: 4-2 al Picco. Petagna e Cutrone portano avanti i lombardi nei primi sedici minuti, poi parte la rimonta dei liguri. Artistico e Aurelio firmano le due reti che riportano in parità la partita prima della fine del primo tempo. Bandinelli al 57' segna il gol del sorpasso e ancora Artistico nel finale completa la doppietta personale e chiude la partita.
Serie B, la Virtus Entella espugna Bolzano
Vittoria di misura per la Virtus Entella che espugna Bolzano: 1-0 in casa del Sudtirol. Seconda vittoria consecutiva per i liguri. Al 73' Marconi firma la sua seconda rete stagionale e regala un successo molto importante per la squadra di Chiappella. L'Entella riesce a uscire dalla zona retrocessione allontanandosi anche dai playout. Il sabato di Serie B prosegue con Venezia-Reggiana alle 17:15 e Modena-Cesena alle 19:30.