Dove vedere Frosinone-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario

In palio punti importanti allo "Stirpe" di Frosinone , dove la squadra allenata da Massimiliano Alvini ospita la Sampdoria del tandem Foti-Gregucci, in occasione della 29esima giornata del campionato di Serie B . I ciociari sono ancora in corsa per la promozione diretta, mentre i blucerchiati sono immischiati nella lotta per non retrocedere. Playout distanti appena una lunghezza.

Frosinone-Sampdoria, l'orario

Frosinone-Sampdoria andrà in scena oggi, domenica 8 marzo, alle ore 15 allo stadio "Benito Stirpe".

Dove vedere Frosinone-Sampdoria in diretta tv

Frosinone-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Frosinone-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball, sempre grazie al canale tematico LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Frosinone-Sampdoria attraverso la webcronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.