Dove vedere Frosinone-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario
In palio punti importanti allo "Stirpe" di Frosinone, dove la squadra allenata da Massimiliano Alvini ospita la Sampdoria del tandem Foti-Gregucci, in occasione della 29esima giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono ancora in corsa per la promozione diretta, mentre i blucerchiati sono immischiati nella lotta per non retrocedere. Playout distanti appena una lunghezza.
Frosinone-Sampdoria, l'orario
Frosinone-Sampdoria andrà in scena oggi, domenica 8 marzo, alle ore 15 allo stadio "Benito Stirpe".
Dove vedere Frosinone-Sampdoria in diretta tv
Frosinone-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Frosinone-Sampdoria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball, sempre grazie al canale tematico LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Frosinone-Sampdoria attraverso la webcronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Alvini e Gregucci
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Gelli, Marchizza; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
A disposizione: 75 Pisseri, 12 Lolic, 18 Grosso, 19 Corrado, 21 Oyono J. 40 Fini, 80 Fiori, 10 Gelli F., 32 Masciangelo, 92 Kone, 28 Zilli, 90 Vergani. Indisponibili – Barcella, Monterisi, Cittadini, Bracaglia.
Squalificati: Monterisi. Diffidati: Koutsoupias, Cittadini, Cichella.
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Conti, S. Esposito, Giordano; Begic, Cherubini; Brunori. Allenatore: Gregucci.
A disposizione: 1 Ghidotti, 98 Coucke, 5 Riccio, 17 Hadzikadunic, 23 Depaoli, 25 Ferrari, 7 Cicconi, 8 Ricci, 34 Casalino, 72 Barak, 92 Soleri, 20 Pafundi.
Indisponibili: Coda, Ferri, Henderson, Pierini, Venuti. Squalificati: -. Diffidati: Benedetti, Brunori.
In palio punti importanti allo "Stirpe" di Frosinone, dove la squadra allenata da Massimiliano Alvini ospita la Sampdoria del tandem Foti-Gregucci, in occasione della 29esima giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono ancora in corsa per la promozione diretta, mentre i blucerchiati sono immischiati nella lotta per non retrocedere. Playout distanti appena una lunghezza.
Frosinone-Sampdoria, l'orario
Frosinone-Sampdoria andrà in scena oggi, domenica 8 marzo, alle ore 15 allo stadio "Benito Stirpe".
Dove vedere Frosinone-Sampdoria in diretta tv
Frosinone-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Frosinone-Sampdoria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball, sempre grazie al canale tematico LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Frosinone-Sampdoria attraverso la webcronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.