Frosinone da urlo: tris alla Samp, Alvini a -2 dal Monza. Rimonta Catanzaro, colpo Mantova

FROSINONE - Vittoria pesantissima del Frosinone che supera 3-0 la Sampdoria e torna a soli due punti dal secondo posto (che vale la promozione diretta in Serie A ), occupato dal Monza . Nel match del ' Benito Stirpe ', valido per la 29esima giornata di Serie B , i giallazzurri sbloccano il risultato nel primo tempo con l'acuto di Fiori al 25' per poi dilagare nella ripresa: in gol Raimondo (49') e Corrado (65'). Tre punti d'oro per i ciociari di Alvini che salgono dunque a quota 58 punti, a -2 dai brianzoli, sconfitti ieri (sabato 7 marzo) a La Spezia . Terzo ko nelle ultime quattro gare invece per i blucerchiati di mister Gregucci che restano inchiodati a 30, in piena zona playout .

Catanzaro show: che rimonta contro l'Empoli!

Match ricco di emozioni al 'Ceravolo' dove il Catanzaro vince 3-2 in rimonta contro l'Empoli. Gran primo tempo dei toscani di Dionisi che passano al 1' con Elia e al 15' con Nasti. Nella ripresa però la musica cambia totalmente: Saporiti colpisce il palo con una bella conclusione da fuori area al 53' e, pochi minuti dopo, Pittarello dimezza lo svantaggio (56'). Il Catanzaro ci crede e al 63' pareggia i conti: Iemmello serve uno scatenato Pittarello che batte ancora Fulignati e firma la sua personalissima doppietta. I padroni di casa completano la rimonta al 73': protagonista ancora Pittarello che, da terra, riesce a scaricare su Cassandro che fa impazzire il 'Ceravolo'. Settimo risultato utile consecutivo per i giallorossi di Aquilani che consolidano il quinto posto a 49 punti. Notte fonda per gli azzurri, al secondo ko consecutivo e senza successi da quasi due mesi (l'ultimo il 10 gennaio scorso, 1-0 a Cesena firmato Ilie, ndr): la zona playout ora dista un solo punto.

Colpo salvezza del Mantova: Juve Stabia ko

Al 15° posto in classifica, a pari merito con la Sampdoria in crisi, c'è il Mantova di Modesto: i virgiliani salgono infatti a 30 punti dopo il prezioso successo casalingo contro la Juve Stabia, in dieci dal 26' della prima frazione per il doppio giallo a Pierobon: decisive, al 'Martelli', le reti di Bragantini (21') e Mancuso (48' p.t.). Terza sconfitta nelle ultime cinque gare disputate per le 'Vespe' che restano al settimo posto in classifica a 40 punti.

