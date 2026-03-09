Bedin: "In Serie B reintrodotto il cartellino verde, ecco a cosa servirà"

Il cartellino verde in Serie B per premiare il fair play e ogni gesto di grande sportività in campo. Sì, il presidente della Lega di B, Paolo Bedin, ha spiegato l'introduzione e come viene assegnato durante "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "Abbiamo reintrodotto il cartellino verde che premia i gesti positivi fatti da calciatori e allenatori durante le partite. In un mondo in cui si evidenziano tanti aspetti negativi, isolare con un premio particolare un gesto di fairplay di un è una responsabilità che una istituzione deve avere. Siamo contenti che nelle ultime due giornate ci sono stati almeno 3 giocatori che si sono distinti per gesti di grande fair play, in due casi rinunciando anche ad un gol. Valori che è giusto mettere in risalto, perché i punti valgono ma valgono anche quelli del fair play".