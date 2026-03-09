Bedin: "In Serie B reintrodotto il cartellino verde, ecco a cosa servirà"
Il cartellino verde in Serie B per premiare il fair play e ogni gesto di grande sportività in campo. Sì, il presidente della Lega di B, Paolo Bedin, ha spiegato l'introduzione e come viene assegnato durante "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento: "Abbiamo reintrodotto il cartellino verde che premia i gesti positivi fatti da calciatori e allenatori durante le partite. In un mondo in cui si evidenziano tanti aspetti negativi, isolare con un premio particolare un gesto di fairplay di un è una responsabilità che una istituzione deve avere. Siamo contenti che nelle ultime due giornate ci sono stati almeno 3 giocatori che si sono distinti per gesti di grande fair play, in due casi rinunciando anche ad un gol. Valori che è giusto mettere in risalto, perché i punti valgono ma valgono anche quelli del fair play".
La Serie B premia l'impiego dei giovani
La Serie B "mette in risalto l'utilizzo dei giovani italiani, una mission del nostro campionato. Una valorizzazione del talento che la B deve mantenere anche per il futuro", ha aggiunto Bedin, che ha ricordato l'introduzione di "un bonus di valorizzazione dei vivai aumentato del 30% e uno nuovo per i convocati nelle nazionali italiane". Guardando al futuro del calcio italiano, secondo Bedin "dobbiamo tornare ad avere maggiori sinergie tra le varie Leghe, io penso che il calcio deve affrontare tanti problemi nel prossimo futuro e vanno fatti insieme per un concerto di filiera che deve tornare ad essere molto chiaro anche nel nostro settore. Dobbiamo tornare a parlarci per trovare soluzioni". Guardando al finale di questo campionato di B, Bedin ha ricordato che "è il solito campionato di B, molto combattuto ed equilibrato con tanti risultati a sorpresa. C'è una lotta per i primi due posti appassionante tra 4 squadre, 10 formazioni in 6 punti che lottano per la salvezza. È un campionato di grande equilibrio e lo sarà fino alla fine della stagione. C'è un mix quasi perfetto tra la qualità delle rose e doti agonistiche, fisiche ed atletiche".