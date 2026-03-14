Iervolino pronto a cedere la Salernitana: in arrivo Rufini
Dopo quattro anni avvincenti e durissimi, il patron vesuviano potrebbe passare la mano cedendo il club granata per una cifra di 7,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni incontro decisivo a Roma con i consulenti di Antares, la società che fa capo al numero uno di Olidata
SALERNO - La Salernitana potrebbe cambiare proprietà. Danilo Iervolino, al timone della società campana da gennaio 2022, sta provando a chiudere un accordo con Cristiano Rufini, presidente di Olidata. E nelle prossime ore i consulenti delle due parti dovrebbero vedersi a Roma sulla base di una deadline di tre giorni fissata dallo stesso Rufini. Ma già ieri ci sarebbe stato uno scambio di pec. La trattativa riguarderebbe una società facente capo a Rufini, la Antares srl, e non Olidata, che invece potrebbe essere il futuro sponsor della Salernitana, preferendo il calcio al basket. Tutto si sarebbe sviluppato negli ultimi giorni ed è coperto dalla massima segretezza. Se la trattativa dovesse andare in porto, l’accordo avverrebbe sulla base di 7,5 milioni (l'importo della fideiussione a garanzia dell'esposizione della Salernitana, che è solo verso Iervolino) e dell’accollo da parte dell’acquirente dei debiti correnti. Romano, 45 anni compiuti lo scorso ottobre, Cristiano Rufini è un imprenditore nel campo dell’Information Technology, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali. Iervolino rilevò la Salernitana dal trust il 31 dicembre 2021 per 10 milioni. Proprio nei giorni scorsi ha effettuato un’ulteriore ricapitalizzazione, versando 12 milioni sul conto della Salerno Coast Investment, la società che da qualche mese è proprietaria della Salernitana e di cui l’imprenditore campano è unico socio. Dopo due salvezze nel campionato di serie A, nella stagione 23/24 l’amara retrocessione in B e poi, l’anno scorso, addirittura quella in C dopo il doppio spareggio con la Sampdoria. Attualmente la squadra guidata da Cosmi è quarta nel girone C della terza serie nonostante gli importanti investimenti fatti da Iervolino, che a gennaio ha portato, tra gli altri, Lescano e Gyabuaa a Salerno.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B