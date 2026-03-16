Allerta meteo in Calabria: rinviata Catanzaro-Modena di Serie B

In Calabria è allerta meteo. In particolare, a Catanzaro il sindaco ha diramato l'ordinanza con la quale ha imposto la "chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria". Ecco perché anche la partita di Serie B Catanzaro-Modena , in programma domani (martedì 17 marzo) alle ore 20 e valida per la 31esima giornata di campionato, è stata rinviata a data da destinarsi.

Il comunicato del Catanzaro

"L’US Catanzaro 1929 comunica che la gara Catanzaro–Modena, valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B, in programma domani allo stadio “Ceravolo”, non verrà disputata a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio cittadino. La decisione è stata assunta a seguito dell’emanazione del bollettino della Protezione Civile che prevede allerta arancione per la giornata di domani. In conseguenza di tale situazione, il Sindaco Nicola Fiorita ha disposto, con apposita ordinanza n. 32 del 16/3/2026, la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici cittadini di ogni ordine e categoria. Alla luce di tale provvedimento, e in accordo con la Lega di Serie B e la società gialloblù, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. I biglietti già emessi resteranno validi per la gara di recupero oppure potranno essere rimborsati, secondo modalità e tempi che verranno comunicati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali della società. L’US Catanzaro 1929 ringrazia tifosi e operatori dell’informazione per la collaborazione e invita tutti alla massima prudenza in relazione alle condizioni meteo previste".

Il comunicato del Modena

"Il Sindaco di Catanzaro, con apposita ordinanza N. 32 del 1603/2026, preso atto del bollettino MAU – Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione Civile Regionale n. 94 del 16.03.2026 che prevede il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche sul territorio comunale, caratterizzate da precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi, anche per la giornata del 17/03/2026, ha disposto “la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria, ivi inclusi quelli affidati in concessione o gestione a terzi, presenti sul territorio comunale per la giornata del 17 marzo 2026”. In virtù di tale ordinanza la Lega Serie B ha decretato il rinvio della partita Catanzaro-Modena a data da destinarsi"