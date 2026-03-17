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martedì 17 marzo 2026
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Fenomeno Gallo, 2 promozioni in 337 giorni e record di Capello eguagliato: 58 gare senza ko

Fenomeno Gallo, 2 promozioni in 337 giorni e record di Capello eguagliato: 58 gare senza ko

Il 13 aprile 2025 l'allenatore aveva riportato l'Entella in B con 2 turni d'anticipo; il 16 marzo 2026 si è ripetuto con lo storico Lanerossi Vicenza, ma con 6 giornate d'anticipo. E il mese scorso ha raggiunto il primato stabilito da Don Fabio con l'Invincibile Milan nel periodo '91-'93
Xavier Jacobelli
1 min
Fabio Gallo l'ha fatto ancora ed è riuscito a farlo ancora meglio. Il 13 aprile 2025, con due giornate d'anticipo, l'allenatore riportò l'Entella in Serie B: il 16 marzo 2026, con 6 giornate d'anticipo, si è ripetuto alla guida del Lanerossi Vicenza, di nuovo in B dopo quattro anni. Un clamoroso uno due in soli 337 giorni. C'è di più, molto di più. Fra l'esperienza ligure e quella 

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