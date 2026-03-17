Fenomeno Gallo, 2 promozioni in 337 giorni e record di Capello eguagliato: 58 gare senza ko

Il 13 aprile 2025 l'allenatore aveva riportato l'Entella in B con 2 turni d'anticipo; il 16 marzo 2026 si è ripetuto con lo storico Lanerossi Vicenza, ma con 6 giornate d'anticipo. E il mese scorso ha raggiunto il primato stabilito da Don Fabio con l'Invincibile Milan nel periodo '91-'93