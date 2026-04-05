Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Palermo-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario

Allo stadio "Barbera" va in scena una delle partite più affascinanti del weekend di Serie B: le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Ballardini
TagsSerie BPalermoavellino

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, parte il rush finale anche in Serie B. Sei giornate alla fine e un Palermo-Avellino pronto ad illuminare la domenica di Pasqua. Partita speciale per Davide Ballardini, che torna al "Barbera" dopo aver allenato i rosanero nella stagione 2008/09 e tra il 2015 e il 2016. Ora, però, tutte le energie sono concentrate sulla corsa salvezza con i lupi. Dall'altra parte, invece, i sogni e gli obiettivi di Filippo Inzaghi, che crede ancora nell'assalto al secondo posto e alla promozione diretta.

Palermo-Avellino, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Renzo Barbera" di Palermo a partire dalle ore 19:30, quando l'arbitro Crezzini di Siena darà il via al confronto tra i rosanero di Filippo Inzaghi e l'Avellino del grande ex Davide Ballardini. Obiettivi diversi, stesse ambizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Dove vedere Palermo-Avellino in diretta tv

Palermo-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Avellino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il secondo anticipo della 33esima giornata di Serie B grazie alla webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le formazioni ufficiali di Inzaghi e Ballardini

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

AVELLINO: 30 Daffara, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 9 Patierno (C), 14 Biasci, 20 Palumbo, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic. A disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 10 Russo, 16 Kumi, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne. Allenatore: Ballardini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, parte il rush finale anche in Serie B. Sei giornate alla fine e un Palermo-Avellino pronto ad illuminare la domenica di Pasqua. Partita speciale per Davide Ballardini, che torna al "Barbera" dopo aver allenato i rosanero nella stagione 2008/09 e tra il 2015 e il 2016. Ora, però, tutte le energie sono concentrate sulla corsa salvezza con i lupi. Dall'altra parte, invece, i sogni e gli obiettivi di Filippo Inzaghi, che crede ancora nell'assalto al secondo posto e alla promozione diretta.

Palermo-Avellino, l'orario

Riflettori puntati sullo stadio "Renzo Barbera" di Palermo a partire dalle ore 19:30, quando l'arbitro Crezzini di Siena darà il via al confronto tra i rosanero di Filippo Inzaghi e l'Avellino del grande ex Davide Ballardini. Obiettivi diversi, stesse ambizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Avellino, funziona la cura BallardiniSerie B, la classifica
1
Dove vedere Palermo-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario
2
Dove vedere Palermo-Avellino in diretta tv
3
Le formazioni ufficiali di Inzaghi e Ballardini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS