Dove vedere Palermo-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario
Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, parte il rush finale anche in Serie B. Sei giornate alla fine e un Palermo-Avellino pronto ad illuminare la domenica di Pasqua. Partita speciale per Davide Ballardini, che torna al "Barbera" dopo aver allenato i rosanero nella stagione 2008/09 e tra il 2015 e il 2016. Ora, però, tutte le energie sono concentrate sulla corsa salvezza con i lupi. Dall'altra parte, invece, i sogni e gli obiettivi di Filippo Inzaghi, che crede ancora nell'assalto al secondo posto e alla promozione diretta.
Palermo-Avellino, l'orario
Riflettori puntati sullo stadio "Renzo Barbera" di Palermo a partire dalle ore 19:30, quando l'arbitro Crezzini di Siena darà il via al confronto tra i rosanero di Filippo Inzaghi e l'Avellino del grande ex Davide Ballardini. Obiettivi diversi, stesse ambizioni.
Dove vedere Palermo-Avellino in diretta tv
Palermo-Avellino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Avellino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il secondo anticipo della 33esima giornata di Serie B grazie alla webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Inzaghi e Ballardini
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.
AVELLINO: 30 Daffara, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 9 Patierno (C), 14 Biasci, 20 Palumbo, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic. A disposizione: 1 Iannarilli, 2 Missori, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 10 Russo, 16 Kumi, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne. Allenatore: Ballardini.
Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, parte il rush finale anche in Serie B. Sei giornate alla fine e un Palermo-Avellino pronto ad illuminare la domenica di Pasqua. Partita speciale per Davide Ballardini, che torna al "Barbera" dopo aver allenato i rosanero nella stagione 2008/09 e tra il 2015 e il 2016. Ora, però, tutte le energie sono concentrate sulla corsa salvezza con i lupi. Dall'altra parte, invece, i sogni e gli obiettivi di Filippo Inzaghi, che crede ancora nell'assalto al secondo posto e alla promozione diretta.
Palermo-Avellino, l'orario
Riflettori puntati sullo stadio "Renzo Barbera" di Palermo a partire dalle ore 19:30, quando l'arbitro Crezzini di Siena darà il via al confronto tra i rosanero di Filippo Inzaghi e l'Avellino del grande ex Davide Ballardini. Obiettivi diversi, stesse ambizioni.