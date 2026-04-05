Dove vedere Palermo-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, parte il rush finale anche in Serie B. Sei giornate alla fine e un Palermo-Avellino pronto ad illuminare la domenica di Pasqua. Partita speciale per Davide Ballardini, che torna al "Barbera" dopo aver allenato i rosanero nella stagione 2008/09 e tra il 2015 e il 2016. Ora, però, tutte le energie sono concentrate sulla corsa salvezza con i lupi. Dall'altra parte, invece, i sogni e gli obiettivi di Filippo Inzaghi, che crede ancora nell'assalto al secondo posto e alla promozione diretta.