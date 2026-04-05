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lunedì 6 aprile 2026
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Palumbo e Ranocchia trascinano il Palermo, Avellino ko al Barbera© LAPRESSE

Palumbo e Ranocchia trascinano il Palermo, Avellino ko al Barbera

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi. Vince anche al Frosinone e aggancia il Venezia al primo posto
2 min
TagsSerie B

La trentatresima giornata di Serie B si apre nella domenica di Pasqua con la sfida tra Frosinone e Padova. 2-0 allo Stirpe per la squadra di Alvini che aggancia momentaneamente il Venezia al primo posto, in attesa della partita dei lagunari contro la Juve Stabia. I gialloblù risolvono la partita in quattro minuti nel primo tempo. Al 25' Raimondo pressa bene il retropassaggio di Perrotta, Sorrentino rinvia male, il pallone sbatte sull'attaccante del Frosinone e il pallone carambola dentro. Secondo gol consecutivo in campionato per Raimondo. Al 29' azione da calcio d'angolo con Monterisi che fa da sponda per Gelli che da due passi la mette dentro e firma il raddoppio. Quinta sconfitta consecutiva per il Padova che ora si ritrova a ridosso della zona playout.

L'Avellino cade al Barbera, tre punti per il Palermo

Stesso risultato anche nella sfida tra Palermo e Avellino, con i padroni di casa che vincono al Barbera per 2-0 sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un gol per tempo per la squadra di Inzaghi che passa avanti al 12' del primo tempo: break di Le Douaron che serve Palumbo, controllo non perfetto a differenza del mancino che beffa Daffara. Partita che si fa difficile per l'Avellino dopo l'espulsione di Izzo, arrivata con due gialli nel giro di sei minuti nel finale del primo tempo. Il Palermo raddoppia e chiude la partita grazie al gol all'82' di Ranocchia, a conclusione di una bella azione corale dei rosanero. Palermo che consolida il quarto posto e si avvicina al Monza, mentre l'Avellino rimane fuori dai playoff.

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