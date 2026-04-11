Dove vedere Pescara-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scontro salvezza allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara , dove Insigne e compagni ospitano la Sampdoria di Attilio Lombardo, in occasione della 34esima giornata di Serie B . A cinque turni dalla fine della regular season, ci si gioca tutto. Dalla clamorosa rimonta degli abruzzesi alla voglia di centrare l'obiettivo da parte dei blucerchiati, prima di tracciare un bilancio e provare a ricostruire qualcosa di importante.

Pescara-Sampdoria, l'orario

Pescara-Sampdoria si disputerà oggi, sabato 11 aprile, alle ore 15 allo stadio "Adriatico - Cornacchia".

Dove vedere Pescara-Sampdoria in diretta tv

Pescara-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pescara-Sampdoria, dove vederla in streaming

Streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il big match della 34esima giornata di Serie B grazie alla webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.