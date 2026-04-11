Dove vedere Pescara-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario
Scontro salvezza allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara, dove Insigne e compagni ospitano la Sampdoria di Attilio Lombardo, in occasione della 34esima giornata di Serie B. A cinque turni dalla fine della regular season, ci si gioca tutto. Dalla clamorosa rimonta degli abruzzesi alla voglia di centrare l'obiettivo da parte dei blucerchiati, prima di tracciare un bilancio e provare a ricostruire qualcosa di importante.
Pescara-Sampdoria, l'orario
Pescara-Sampdoria si disputerà oggi, sabato 11 aprile, alle ore 15 allo stadio "Adriatico - Cornacchia".
Dove vedere Pescara-Sampdoria in diretta tv
Pescara-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pescara-Sampdoria, dove vederla in streaming
Streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il big match della 34esima giornata di Serie B grazie alla webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gorgone e Lombardo
PESCARA (4-3-2-1): Saio; Capellini, Altare, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, L. Insigne; Di Nardo. Allenatore: Gorgone.
A disposizione: 12 Profeta, 44 Brondbo, 95 Corbo, 26 Gravillon, 36 Oliveri, 3 Letizia, 5 Brandes, 20 Graziani, 7 Meazzi, 36 Berardi, 13 Acampora, 31 Russo.
Indisponibili: Pellacani, Merola, Desplanches, Faraoni, Tsadjout, Lamine Fanne. Squalificati: - Diffidati: Capellini, Corbo, Cagnano, Olzer.
SAMPDORIA (4-3-2-1): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Conti, S. Esposito, Pierini; Begic, Barak, Coda. Allenatore: Lombardo.
A disposizione: 1 Ghidotti, 17 Hadzikadunic, 25 Ferrari, 13 Palma, 5 Riccio, 23 Depaoli, 7 Cicconi, 8 Ricci, 34 Casalino, 10 Cherubini, 99 Brunori, 92 Soleri.
Indisponibili: Ferri, Henderson, Pafundi, Venuti. Squalificati: -. Diffidati: Begic, Benedetti, Conti, Pafundi.
Scontro salvezza allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara, dove Insigne e compagni ospitano la Sampdoria di Attilio Lombardo, in occasione della 34esima giornata di Serie B. A cinque turni dalla fine della regular season, ci si gioca tutto. Dalla clamorosa rimonta degli abruzzesi alla voglia di centrare l'obiettivo da parte dei blucerchiati, prima di tracciare un bilancio e provare a ricostruire qualcosa di importante.
Pescara-Sampdoria, l'orario
Pescara-Sampdoria si disputerà oggi, sabato 11 aprile, alle ore 15 allo stadio "Adriatico - Cornacchia".
Dove vedere Pescara-Sampdoria in diretta tv
Pescara-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pescara-Sampdoria, dove vederla in streaming
Streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il big match della 34esima giornata di Serie B grazie alla webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.