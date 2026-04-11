Dove vedere Monza-Bari in tv? Dazn o Prime Video, orario

Monza-Bari, l'orario

Monza-Bari andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 19:30 allo "U-Power Stadium". In palio punti pesanti per la corsa alla promozione diretta e la lotta salvezza.

Dove vedere Monza-Bari in diretta tv

Monza-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Bari, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.