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Dove vedere Monza-Bari in tv? Dazn o Prime Video, orario

La squadra di Paolo Bianco ospita l'undici di Moreno Longo nel match che chiude il sabato di Serie B: le probabili formazioni
TagsSerie BMonzaBari

Il Bari di Moreno Longo sfida il Monza di Paolo Bianco tra le mura dello "U-Power Stadium", in occasione della gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B. Pugliesi alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre i brianzoli vogliono approfittare del pari maturato al termine di Frosinone-Palermo nell'anticipo del venerdì.

Monza-Bari, l'orario

Monza-Bari andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 19:30 allo "U-Power Stadium". In palio punti pesanti per la corsa alla promozione diretta e la lotta salvezza.

Dove vedere Monza-Bari in diretta tv

Monza-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Bari, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Bianco e Longo

MONZA (3-5-2): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Hernani, Obiang, Pessina, Ciurria; Dany Mota, Petagna. Allenatore: Bianco.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 24 Bakoune, 2 Brorsson, 44 Carboni, 30 Caso, 27 Capolupo, 7 Azzi, 21 Colombo, 28 Colpani, 25 Alvarez.

Indisponibili: Antov, Forson. Squalificati: Cutrone, Keita. Diffidati: Ciurria, Keita, Lucchesi.

BARI (3-4-2-1): Pissardo; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo 

A disposizione: 12 Marfella, 34 Cipolla 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 20 Cavuoti, 27 Braunoder, 29 Verreth, 30 Manè, 37 G. Stabile, 43 Nikolaou, 66 Traore, 90 Cuni.

Indisponibili: Cerofolini, Darboe, Burgio, De Pieri, Dickmann, Pacino. Squalificati: -. Diffidati: Artioli, Cistana, Nikolaou, Braunoder, Pucino, Dickmann, Dorval.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Il Bari di Moreno Longo sfida il Monza di Paolo Bianco tra le mura dello "U-Power Stadium", in occasione della gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B. Pugliesi alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre i brianzoli vogliono approfittare del pari maturato al termine di Frosinone-Palermo nell'anticipo del venerdì.

Monza-Bari, l'orario

Monza-Bari andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 19:30 allo "U-Power Stadium". In palio punti pesanti per la corsa alla promozione diretta e la lotta salvezza.

Dove vedere Monza-Bari in diretta tv

Monza-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Bari, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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