Dove vedere Monza-Bari in tv? Dazn o Prime Video, orario
Il Bari di Moreno Longo sfida il Monza di Paolo Bianco tra le mura dello "U-Power Stadium", in occasione della gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B. Pugliesi alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre i brianzoli vogliono approfittare del pari maturato al termine di Frosinone-Palermo nell'anticipo del venerdì.
Monza-Bari, l'orario
Monza-Bari andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 19:30 allo "U-Power Stadium". In palio punti pesanti per la corsa alla promozione diretta e la lotta salvezza.
Dove vedere Monza-Bari in diretta tv
Monza-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Bari, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Bianco e Longo
MONZA (3-5-2): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Hernani, Obiang, Pessina, Ciurria; Dany Mota, Petagna. Allenatore: Bianco.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 24 Bakoune, 2 Brorsson, 44 Carboni, 30 Caso, 27 Capolupo, 7 Azzi, 21 Colombo, 28 Colpani, 25 Alvarez.
Indisponibili: Antov, Forson. Squalificati: Cutrone, Keita. Diffidati: Ciurria, Keita, Lucchesi.
BARI (3-4-2-1): Pissardo; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo
A disposizione: 12 Marfella, 34 Cipolla 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 20 Cavuoti, 27 Braunoder, 29 Verreth, 30 Manè, 37 G. Stabile, 43 Nikolaou, 66 Traore, 90 Cuni.
Indisponibili: Cerofolini, Darboe, Burgio, De Pieri, Dickmann, Pacino. Squalificati: -. Diffidati: Artioli, Cistana, Nikolaou, Braunoder, Pucino, Dickmann, Dorval.
Il Bari di Moreno Longo sfida il Monza di Paolo Bianco tra le mura dello "U-Power Stadium", in occasione della gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B. Pugliesi alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre i brianzoli vogliono approfittare del pari maturato al termine di Frosinone-Palermo nell'anticipo del venerdì.
Monza-Bari, l'orario
Monza-Bari andrà in scena oggi, sabato 11 aprile, alle ore 19:30 allo "U-Power Stadium". In palio punti pesanti per la corsa alla promozione diretta e la lotta salvezza.
Dove vedere Monza-Bari in diretta tv
Monza-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Bari, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.