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14 aprile, quattordici anni fa Morosini. Nel suo nome la Lega B lavora per la salute dei giocatori© ANSA

14 aprile, quattordici anni fa Morosini. Nel suo nome la Lega B lavora per la salute dei giocatori

Le fasce con il volto di Piermario, indossate dai capitano delle squadre del torneo, sono andate all'asta per Live Charity. Scopo: acquistare defibrillatori per Italia Cardioprotetta e ristrutturare il campo del Monterosso di Bergamo dov'è cresciuto il calciatore, stroncato dal malore cardiaco a Pescara
Xavier Jacobelli
1 min
TagsMorosini

14 aprile 2012 - 14 aprile 2026, Pescara, stadio Adriatico, quattordici anni fa la tragedia di Piermario Morosini. Venticinque anni, bergamasco, fu stroncato dal malore cardiaco che l'assalì al 31' di Pescara - Livorno, quattordicesima giornata del campionato di  Serie B. Piermario indossava la maglia del Livorno, la società alla quale era approdato dopo essere calcisticamente cresciuto nell'Atalanta, vivendo successivamente le esperienz

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