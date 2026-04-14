14 aprile, quattordici anni fa Morosini. Nel suo nome la Lega B lavora per la salute dei giocatori

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
14 aprile 2012 - 14 aprile 2026, Pescara, stadio Adriatico, quattordici anni fa la tragedia di Piermario Morosini. Venticinque anni, bergamasco, fu stroncato dal malore cardiaco che l'assalì al 31' di Pescara - Livorno, quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Piermario indossava la maglia del Livorno, la società alla quale era approdato dopo essere calcisticamente cresciuto nell'Atalanta, vivendo successivamente le esperienz
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS