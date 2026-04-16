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Serie B, ufficiali le date dei playoff e playout: il programma e il calendario completo

Calendarizzati gli impegni decisivi di fine stagione per il campionato cadetto
2 min
TagsSerie B

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso note le date ufficiali dei playoff e dei playout (ancora tutti da decidere nella fase regolare della stagione) per il campionato di Serie B.

Corsa alla Serie A: le date dei playoff

Il cammino verso la Serie A inizierà martedì 12 maggio con il turno preliminare in gara unica. Le semifinali si giocheranno tra il 16 e il 20 maggio, con la formula di andata e ritorno. Il momento della verità arriverà a fine mese: la finale d'andata è prevista per domenica 24 maggio, mentre il 29 maggio si conoscerà il nome della terza promossa nel match di ritorno (che si disputerà in casa della squadra meglio piazzata in classifica).

 

Lotta per la salvezza: le date dei playout

Per quanto riguarda la permanenza in Serie B, il playout tra la 16ª e la 17ª classificata si consumerà in un doppio confronto: l'andata si giocherà venerdì 15 maggio, mentre il ritorno decisivo è fissato per venerdì 22 maggio.

 

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